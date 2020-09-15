Истребители МиГ-31 и Су-35 перехватили бомбардировщики США
За последние сутки это уже второй аналогичный инцидент возле российских границ.
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Фото, видео: www.globallookpress / MOD Russia; 5-tv.ru
Российские истребители перехватили бомбардировщики ВВС США над Беринговым и Охотским морями. По тревоге в воздух поднялись МиГ-31 и Су-35 Восточного военного округа, которые вынудили американцев удалиться от госграницы.
За последние сутки это уже второй такой инцидент. Накануне, российские истребители осуществили перехват трех американских бомбардировщиков Бэ-52 в районе Черного моря.
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