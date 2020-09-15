Истребители МиГ-31 и Су-35 перехватили бомбардировщики США

Российские истребители перехватили бомбардировщики ВВС США над Беринговым и Охотским морями. По тревоге в воздух поднялись МиГ-31 и Су-35 Восточного военного округа, которые вынудили американцев удалиться от госграницы.

За последние сутки это уже второй такой инцидент. Накануне, российские истребители осуществили перехват трех американских бомбардировщиков Бэ-52 в районе Черного моря.