Истребители МиГ-31 и Су-35 перехватили бомбардировщики США

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За последние сутки это уже второй аналогичный инцидент возле российских границ.

Фото, видео: www.globallookpress / MOD Russia; 5-tv.ru

Российские истребители перехватили бомбардировщики ВВС США над Беринговым и Охотским морями. По тревоге в воздух поднялись МиГ-31 и Су-35 Восточного военного округа, которые вынудили американцев удалиться от госграницы.

За последние сутки это уже второй такой инцидент. Накануне, российские истребители осуществили перехват трех американских бомбардировщиков Бэ-52 в районе Черного моря.

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