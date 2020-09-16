«Может и не одного»: Тодоренко и Топалов готовы к рождению второго ребенка

Регина Тодоренко стала одной из самых обсуждаемых телеведущих за год. Неоднозначные заявления, разорванные контракты, а теперь и слухи о второй беременности — все это будоражит интерес ее поклонников и хейтеров.

Не так давно сама Регина намекнула на пополнение в семье. Девушка опубликовала интригующий пост на своей странице в Instagram, анонсируя новый сезон своего телевизионного шоу. Раньше программа называлась «Регина+1», а теперь якобы будет переименована в «Регина+2». Поклонники восприняли такой апгрейд как намек на беременность своей любимицы и стали бурно обсуждать новость.

Вместе с мужем и отцом своего сына Миши — Владом Топаловым звезда ответила на слухи о пополнении в их семье специально для 7days.ru. Пара заявила, что беременность Регины пока не наступила, но родители готовы к рождению еще одного ребенка.

«Конечно, мне хочется родить. А может, и не одного. Как уж люди меня поняли — я не в ответе за это. Но если говорить о детях, то, если Бог даст, в скором времени это действительно произойдет», — пояснила Тодоренко.

Влад Топалов подключился к обсуждению животрепещущей темы. Певец рассудил, что «было бы неплохо» завести второго ребенка. При этом пошутил, что назвать сына придется в честь партнера Тодоренко по шоу «Ледниковый период» Романа Костомарова. А дочку в честь его партнерши — Леной. Оба супруга участвуют в проекте на льду, но в паре не друг с другом, а профессиональными фигуристами.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Влад Топалов признался в братских чувствах к Сергею Лазареву.