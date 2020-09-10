«Братья по оружию»: Топалов показал серию трогательных фото с Лазаревым

Певец Влад Топалов выложил на своей странице в Instagram трогательную подборку фотографий вместе с бывшим одногруппником Сергеем Лазаревым. На черно-белых снимках друзья обнимают друг друга и о чем-то переговариваются.

«Brothers in Arms» («Братья по оружию» — Прим. ред.) — подписал пост Топалов.

Чем именно вызван такой порыв у супруга телеведущей Регионы Тодоренко, до конца не ясно. Оба певца в начале 2000-х начали свою карьеру с дуэта Smash, пользовавшегося бешеной популярностью. Однако уже в 2004 году группа распалась — к сожалению целого поколения школьниц.

С тех пор оба ведут сольную карьеру. Много лет исполнители практически не общались. Несколько лет назад они снова спели свой дебютный хит Belle, после чего стали все чаще видеться. Новые фото подарили фанатам сладкие воспоминания о прошлом и, одновременно, надежду на появление новых совместных песен.

«Мои любимые Smash»;

«Беленький и черненький! У меня до сих осталась тетрадь с вырезками»;

«Как в старые добрые времена… Смэш»

«Как в клипе Belle почти», — написали истинные фанаты.

Ну а больше всего было комментариев на тему их чудесных братских чувств друг к другу. Когда появился их дуэт, ходили слухи, что парни — кузены. Позже оказалось, что это был лишь маркетинговый ход, но в течение пары лет вся страна считала их двоюродными братьями.

«Мужская дружба — это сила»;

«Как приятно видеть такие фото и такую настоящую дружбу»;

«Как братья!» — написали в комментариях к фото.

Не только простые фанаты пришли в восторг от обновления соцсетей Влада Топалова. Сам Сергей Лазарев также был очень рад таким нежным снимкам.

«Обожаю», — написал он к вящей радости фанатов Smash.

Instagram @vladtopalovofficial

Влад Топалов женат на Регине Тодоренко и воспитывает маленького сына. У Лазарева двое детей, которых он растит самостоятельно.

Ранее 5-tv.ru писал, что Влад Топалов похвастался похудением вслед за Сергеем Лазаревым.