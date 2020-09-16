«Ничего про него не знают»: Юлия Снигирь прокомментировала брак с Цыгановым

Актриса Юлия Снигирь в интервью телеведущей Ксенией Собчак приподняла завесу тайны своего брака с актером Евгением Цыгановым. Она прокомментировала травлю в интернете после новостей об их отношениях.

Актриса стала гостьей очередного выпуска YouTube-шоу «Осторожно, Собчак!». Полуторачасовой эпизод осветил разные аспекты ее жизни, включая и личную. Обычно Снигирь не отвечает на вопросы о муже и ребенке, но в этот раз сделала исключение.

Считается, что Снигирь и Цыганов познакомились на съемках в 2014 году. В то время актер все еще состоял в гражданском браке с актрисой Ириной Леоновой. В 2015 году та родила ему седьмого ребенка, а восьмой наследник актера в 2016 году появился уже у Юлии Снигирь. Именно поэтому ее окрестили в сети «разлучницей».

«Людям же не приходит в голову, что бывает по-другому, иначе. Там не совсем во мне причина. Это все-таки их дело, — уклончиво пояснила звезда многосерийного фильма „Хороший человек“. — Я не имею права об этом говорить».

По ее словам, в момент расставания пары у нее не было отношений с будущим супругом. Но она научилась понимать хейтеров, которые винят во всем именно ее. Она решила не обижаться, а жалеть таких людей, особенно разведенных женщин. Правды те все равно не знают.

«Наверное, мне помогало и до сих пор помогает знание того, как все есть на самом деле», — сказала Снигирь.

Актриса рассказала, что не только Цыганов поддерживает отношения с детьми от Ирины, но и она сама. Если в мае тот заверял, что перевез старших детей к себе, то теперь Снигирь сказала, что они все просто живут поблизости. Однако с их матерью она никак не контактирует, хотя с детьми смогла найти общий язык.

«Мне было обидно, что люди говорят про Женю, какой он ужасный отец, ничего про него не зная и не понимая. Женя — очень ответственный человек, — с нежностью поведала она. — Конечно, он обеспечивает семью».

Единственный общий сын актерской пары Федор появился на свет в 2016 году. Позже ходили слухи, что Снигирь рассталась с Цыгановым, но в 2019 году они сыграли свадьбу. Считается, что супруги не разрешают друг другу сниматься обнаженными, но в интервью Собчак Снигирь этого не подтвердила.

Ранее 5-tv.ru показывал первое фото Юлии Снигирь с ребенком.