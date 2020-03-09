Юлия Снигирь впервые показала сына Евгения Цыганова
Мальчику исполнилось четыре года.
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Фото, видео: Instagram @yuliasnigir
Юлия Снигирь впервые показала, как выглядит ее сын от Евгения Цыганова. В день рождения Федора она выложила на своей странице в Instagram трогательную черно-белую фотографию, на которой она лежит в постели рядом с малышом.
«Этому парню сегодня четыре», — лаконично подписала снимок Юлия.
Поклонники и коллеги актрисы принялись поздравлять и ребенка, и родителей с этим событием. Некоторые пытаются понять, на кого похож мальчик.
«Поздравляю, Котятки».
«Как на вас похож! Поздравляю!»
«Такой серьезный!»
«Счастья и любви этому парню!»
«Федя красавчик. Пусть растет здоровеньким, счастливым на радость маме и папе», — пишут комментаторы.
Как ранее рассказывал 5-tv.ru у Евгения Цыганова есть еще семеро детей от первого брака. Отношения между Снигирь и Цыгановым покрыты завесой тайны — артисты тщательно скрывают личную жизнь от публики. Известно, что они познакомились в 2014 году на съемках, в 2016 у них родился сын. Два года назад пошли слухи, что пара рассталась, и Юлия растит ребенка одна. А в конце прошлого года появилась информация, что они тайно поженились, которую сама актриса прокомментировала резкой бранью.
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