«Говорим юмор, подразумеваем…»: Жорин поздравил Петросяна с юбилеем

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Анастасия Шадская
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Прославленному советскому и российскому юмористу исполнилось 75 лет.

Фото, видео: Instagram @petrosyanevgeny, @advokatzhorin

Адвокат Сергей Жорин поздравил с 75-летием популярного сатирика Евгения Петросяна. Он выложил трогательный пост с массой добрых слов в адрес юмориста на своей странице в Instagram.

Юрист поделился, что в школе обижался, когда его попытки шутить встречали критику со стороны классного руководителя.

«Она говорила мне: „Жорин, до Петросяна тебе как до Луны“. Я обижался», — поделился историей из детства адвокат.

Он также написал, что после личного знакомства с ним Петросян стал даже смеяться над его шутками. Из жалости, уточнил Жорин, который очень дорожит дружбой с юмористом.

«Спешу поздравить самого веселого, жизнерадостного и позитивного человека, — продолжил он. — Мы говорим юмор, а подразумеваем… Ну, вы знаете».

В конце поста адвокат намекнул, что в скором времени всех ждет некий сюрприз.

Instagram @advokatzhorin

К поздравлениям присоединились и подписчики Жорина.

«Да, Ваганыч действительно всю жизнь на позитиве на экране!»;

«Когда кто-то шутит, говорю: „ Петросяна учился?»…» — отметились они в комментариях.

Евгений Петросян родился в 1945 году в Баку. С детства он мечтал о карьере артиста, выступал в самодеятельности. Уже в 17 лет ему удалось начать профессионально работать на сцене, которую он с тех пор не покидал.

Ранее 5-tv.ru писал, зачем Евгений Петросян продает элитное жилье в Сочи.

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