Раскрыты пять важных изменений в ПДД

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Василий Заика
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Новый проект правил разработан Минтрансом и ГИБДД.

Раскрыты пять важных изменений в ПДД

Фото: РИА Новости / Руслан Кривобок

Журнал «За рулем» раскрыл пять важных изменений в правила дорожного движения (ПДД). Новый проект поправок в основной регламент для российских водителей разработан Минтрансом и ГИБДД.

Новый вариант ПДД предусматривает исчезновение так называемой лазейки, которая дает возможность автолюбителям останавливаться на «островке безопасности». Водители могут встать в данной зоне в случае, если она не находится перед пешеходным переходом и перед ней не установлен знак «Остановка запрещена».

Еще одним немаловажным изменением в регламенте для водителей станет некоторое смягчение требований к тонировке стекол. Минимальное значение светопропускной способности «лобовухи» предлагают снизить до 70%. В настоящее время этот параметр равен 75%.

Кроме того, автолюбители смогут включать в «обязательный набор» любые медицинские аптечки, огнетушители и знаки аварийной остановки, а не только те, которые предусмотрены ГОСТом.

Также в новом проекте правил существуют пункты, относящиеся к средствам индивидуальной мобильности (СИМ) — электросамокатам, моноколесам, сегвеям, скейтбордам и роликам. Их «пилотам» запретят «кататься» в нетрезвом виде и разгоняться более 20 километров в час при совместном с пешеходами движении.

Помимо прочего, согласно проекту, дети до семи лет смогут использовать СИМ на тротуарах, пешеходных дорожках и в пределах пешеходных зон только в сопровождении взрослых. Подростки от семи до 14 лет смогут наслаждаться ездой в указанных зонах уже самостоятельно. Ну, а те, кто старше 14 лет будут иметь право пользоваться велосипедными зонами, велополосами, тротуарами. В случае их отсутствия можно выехать на правый край проезжей части или обочину.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в Госдуме предложили разрешить управление автомобилем с 16 лет.

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