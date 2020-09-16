«Чтобы не было домыслов»: адвокат Жорин прокомментировал фото Петросяна с сыном

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Василий Заика
Эксклюзив 7 056

По словам юриста, юморист в свой юбилей решил порадовать своих поклонников.

Фото, видео: Instagram @petrosyanevgeny; 5-tv.ru

Адвокат Сергей Жорин в беседе с 5-tv.ru прокомментировал пост юмориста Евгения Петросяна в Instagram, в котором он выложил фото со своим сыном Ваганом. На снимке 75-летний артист с восторженным выражением лица держит улыбающегося малыша на руках.

Сергей Жорин отметил, что народный артист РСФСР поступил абсолютно правильно, показав ребенка общественности и назвав его имя на фоне многочисленных слухов, домыслов и сплетен.

«Евгений Ваганович опубликовал эту фотографию, чтобы все добрые и позитивные люди порадовались вместе с ним в его день рождения. Очень много позитивных комментариев он получает, поздравлений. Это двойная радость для поклонников Евгения Петросяна! Замечательная трогательная фотография! Евгений Ваганович обнародовал имя своего сына — они решили назвать его Ваган, Вагаша. Это очень трогательно и заряжает энергией!» — сказал Сергей Жорин.

Адвокат обратил внимание, что после появления на свет мальчика Евгений Петросян заметно преобразился. Юморист излучает энергию и жизненную силу. Сергей Жорин подчеркнул, что испытывает радость от того, что у сатирика и его супруги Татьяны Брухуновой, несмотря на козни разных людей, все хорошо.

«Я очень искренне рад за Евгения Петросяна! <…> Дай бог здоровья Евгению Вагановичу Петросяну! Дай бог здоровья его сыну Вагану! Пусть растет здоровым, умненьким! Я думаю, что еще Париж узнает гасконца!» — заключил Сергей Жорин.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как Брухунова поздравила Петросяна с 75-летием.

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