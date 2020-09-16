Туристический кешбэк за поездки по России хотят увеличить до 50 тысяч рублей

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Татьяна Меркер
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Ростуризм также предлагает снять ограничения по минимальной цене за путевку.

Туристический кешбэк за поездки по России хотят увеличить до 50 тысяч рублей

Фото: Depositphotos / shalamov

Ростуризм предложил расширить программу выплат россиянам за поездки по стране. Туристический кешбэк может быть увеличен с 15 до 50 тысяч рублей. Соответствующий проект был опубликован на федеральном портале проектов правовых актов.

Также было предложено включить в программу посещение санаториев и детских лагерей, снять ограничения по минимальной цене за путевку и разрешить туристам возвращать средства за путешествия от двух ночей.

«Проектом постановления предусматривается внесение изменений в правила ‎в части сокращения периода проживания в средстве размещения до двух ночей, ‎что позволит учесть поездки выходного дня», — говорится в проекте.

Программа кешбэка для путешествий по России уже помогла туристической отрасли преодолеть экономические последствия пандемии. Операторы заявили о трехкратном увеличении спроса на поездки по стране. С 28 августа акционные туры купили более 50 тысяч россиян на сумму более полутора миллиардов рублей. Средний чек по этим путевкам от 50 до 57 тысяч рублей.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что россиянам вернулось 100 миллионов кешбэка за поездки по стране.

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