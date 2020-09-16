Солистка «Фристайла» после инсульта осталась с одним полушарием мозга

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Валентин Черников
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Певица Нина Кирсо скончалась в апреле этого года, не выходя из комы.

Солистка «Фристайла» после инсульта осталась с одним полушарием мозга

Фото: www.globallookpress / facebook.com/ ninakirso

Инсульт вследствие проблем с артериальным давлением стал причиной смерти солистки группы «Фристайл» Нины Кирсо. Летом 2018-го года певица впала в кому. В апреле этого года 56-летняя артистка скончалась, не приходя в сознание.

Муж Кирсо — основатель, продюсер и композитор коллектива Анатолий Розанов рассказал подробности последних двух лет жизни певицы. По словам вдовца, знаменитость страдала от гипертонии. При этом она вела активный образ жизни и не жаловалась на недуг, а медикаментам предпочитала народную медицину.

«Она отрицала таблетки, и в этом была ее проблема. После инсульта у нее было удалено левое полушарие мозга. Медики давали неутешительный прогноз: 96% летального исхода», — рассказал Розанов в эфире украинского телеканала «1+1».

Инсульт случился у солистки группы, когда она находилась одна дома. Обстоятельства сложились против нее: муж и другие члены группы в тот момент были на гастролях. Кирсо провела четыре часа без посторонней помощи. Впоследствии врачи указали Розанову, что такой срок критичен при остром нарушении кровоснабжения мозга. Тем не менее супруг и остальные близкие Нины делали все возможное для ее восстановления и до конца надеялись на чудо.

Розанов потратил баснословные суммы на лечение жены в киевской клинике. Однако недобросовестные врачи лишь кормили Анатолия обещаниями. Когда создатель «Фристайла» понял, что его обманывают, он перевел Кирсо в клинику Полтавы. Но и там усилия медиков оказались тщетны.

Ранее 5-tv.ru писал, что Елена Кондулайнен перед инсультом заподозрила яд в своем бокале.

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