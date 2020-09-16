Ефремов рассказал, где хочет отбывать наказание
Осужденный артист вовсю строит планы на будущее, которое в ближайшие восемь лет ему предстоит провести за решеткой.
Фото: www.globallookpress.com / Anatoly Lomohov
Михаил Ефремов, осужденный за «пьяное» ДТП на восемь лет, рассказал, что хочет отбывать наказание в Чувашии. По словам ответственного секретаря столичной Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Алексея Мельникова, на встрече с активистами артист признался, что если ему не смягчат наказание после апелляции, то он хотел бы отбывать срок на своей малой родине, в Чувашии.
Кроме того, актер задумался о тюремном театре общероссийского масштаба.
«Ефремов сегодня на встрече с ОНК заявил о необходимости создания Российского тюремного театра», — написал правозащитник в Telegram.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, что в СИЗО Москвы известного артиста посетила столичный омбудсмен Татьяна Потяева, которая отметила, что Ефремов уже справился с первоначальным стрессом и потихоньку осваивает новую для него сторону жизни. В частности, артист уже освоил интернет-магазин для заключенных.
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