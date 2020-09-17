Правительство РФ сократит расходы на зарплаты чиновников и вооружение

Правительство РФ намерено снизить нагрузку на госбюджет, понесший значительные убытки из-за пандемии коронавируса, за счет сокращения трат на зарплаты чиновников, а также программы вооружений. Об этом в среду, 16 сентября, заявил глава Министерства финансов Антон Силуанов, сообщает РИА Новости.

Государственный деятель подчеркнул, что при планировании бюджета на 2021–2023 годы было принято решение урезать расходы по всем статьям, не связанным с социальными обязательствами.

«Оптимизация на 10% всех „незащищенных“ расходов, ГПВ (государственной программы вооружения — Прим. ред.) и, соответственно, мы пропускаем индексацию оплаты труда государственным гражданским служащим в следующем году, за исключением военнослужащих. <…> Эти параметры у нас заложены и учтены в проекте бюджета, который сегодня одобрен на правительстве», — пояснил глава Минфина.

Антон Силуанов отметил, что, действуя согласно плану, в результате в 2021 году будет сохранено порядка 927 миллиардов рублей, в 2022-м — 970 миллиардов рублей, а в 2023-м — еще порядка 900 миллиардов рублей. Таким образом, вернуться к докризисному состоянию российская экономика сможет уже в 2022 году.

«Что называется, по ниточке со всех мер собирали, чтобы сбалансировать бюджет», — подчеркнул Силуанов.

По оценкам специалистов Минфина РФ, прибыль в федеральный бюджет за 2020 год составит около 17,9 триллиона рублей. В 2021-м эта цифра возрастет до 18,76 триллиона рублей. В 2022-м и 2023-м — до 20,63 и 22,26 триллиона рублей соответственно.

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