Дело Тесака: чем известен погибший в камере нацбол Максим Марцинкевич

Кроме внутренней проверки ФСИН, в СИЗО № 3 Челябинска работает Следственный комитет и ждут комиссию от совета по правам человека. Все из-за смерти в камере 36-летнего Максима Марцинкевича, известного как «Тесак».

Его последняя громкая акция — охота на наркоторговцев и педофилов, проект «Оккупай педофиляй». Был скинхедом, бил приезжих, четырежды судим, в том числе три раза по экстремистской 282-й статье. Он покончил с собой за год до окончания срока, его близкие в суицид не верят. Все факты изучил Алексей Дегтярев.

В громкой истории жизни, скандалов и уголовных делах блогера и национал-большевика Максима "Тесака" Марцинкевича похоже ставить точку еще рано. И это несмотря на то, что осужденный сразу по четырем статьям Уголовного кодекса националист сегодня в шесть утра покончил с жизнью в одной из камер Челябинского СИЗО.

«В камере следственного изолятора в городе Челябинске обнаружено тело 36-летнего заключенного, который оставил предсмертную записку», — говорит старший помощник прокурора Челябинской области Наталья Мамаева.

Вот тот самый клочок бумаги, в котором Марцинкевич просит утилизировать все его тюремное имущество, кроме книги и дневника.

«Уважаемая администрация СИЗО! Приношу извинения за доставленные неудобства. У меня к вам огромная просьба и последняя просьба: отправьте, пожалуйста, ФСИН-письмо по адресу. Вот номер Елисеева Екатерина Руслановна. Она моя гражданская жена проживает в Екатеринбурге. Книгу „Протекционизм и коммунизм“ и черный ежедневник прошу передать ей», — говорится в сообщении.

Однако ни родственники, ни адвокаты не верят в то, что "Тесак" мог наложить на себя руки, и настаивают на проведении почерковедческой экспертизы.

«Тут уже, что называется, кроличьи уши начали из шляпы торчать в полный рост. Я уверен, что Марцинкевич никогда бы такой фразы не написал», — подчеркнул адвокат Алексей Михальчик.

Да и та женщина, которой эта записка-завещание была адресована, в наследство вступать отказалась.

«Мы уже давно не общались. Женой его я не являюсь. До свидания», — заявила бывшая подруга Марцинкевича Екатерина Алексеева.

Можно сказать, что смерть Марцинкевича оставила больше загадок, чем ответов. Странная записка бывшей подруге никак не увязывается с его теплыми письмами новой воздыхательнице москвичке Лизе Симоновой, которая часто посещала последние судебные слушания. Да и сам «Тесак» в начале тюремного срока в одном из своих посланий недвусмысленно намекал — если уйдет из жизни за решеткой, то только с чьей-то помощью.

«Моя борьба не закончена, жизнь самоубийством я кончать не собираюсь, ни в каком случае. Если вдруг, на пересылке я вскрою вены, значит, мне помогли очень сильно», — подчеркивал нацбол.

Неудивительно, что друзьям и поклонникам «Тесака» сложно поверить в его самоубийство. Ведь за время жизни Марцинкевич успел снискать весьма сомнительную славу жестокого и циничного общественного деятеля ультраправого толка.

«Не мог он сделать это. Либо качканули чем-то, не мог он. Макс, я просто его хорошо знал, ну не мог. Он здоровый парень, борец», — говорит друг Марцинкевича Михаил Масленников.

Молодые нацболы восхищались брутальностью своего вожака. Видеоролики так называемых казней группировки «Окупайпедофеляй» набирали бешеную популярность в социальных сетях.

«Как меня надо называть, животное?»

«Это что?»

«Я люблю женские вещи носить».

«Адекватный человек любит женские вещи носить. Как звать?»

«Денис».

В 2014-м и 2017 годах Марцинкевич был осужден сразу по нескольким статьям Уголовного кодекса от хулиганства и разбоев до разжигания межрасовой ненависти. Отбывал наказание в Красноярске.

Однако следователи установили его возможную причастность к другим преступлениям. Предположительно, речь идет о националистических карательных акциях. За которые ему грозило еще десять лет лишения свободы. Перспектива остаться в тюрьме на такой долгий срок, несомненно беспокоила «Тесака».

«Перспективы исключительно поднять руки вверх и получить минималку».

Теперь следователи проверяют сотрудников ФСИН на халатность или возможную причастность к гибели заключенного. Пока ясно лишь одно Максим "Тесак" Марцинкевич не дает покоя сыщикам даже после смерти.