Почти 200 малышей от суррогатных матерей остались без родителей в Петербурге

В Петербурге ищут способ помочь детям, рожденным суррогатными матерями в России для иностранцев. Из-за пандемии и закрытия границ в одной только Северной столице почти 200 малышей остались без родителей. Те просто не могут забрать младенцев. А в нашей стране, в свою очередь, некому ухаживать за этими новорожденными, кормить и содержать.

«С суррогатными матерями они выписываются, а вот дальнейшая судьба неизвестна. И здесь не исключена вероятность того, что мы вынуждены будем обращаться в суд, для того, чтобы признавать этих детей оставшимися без попечения с тем, чтобы они становились детьми-сиротами по нашему российскому законодательству. Попадали в банк данных для усыновления», — поясняет уполномоченный по правам ребенка по Санкт-Петербургу Анна Митянина.

Впрочем, как отметила детский омбудсмен Петербурга, большинство родителей — в основном из Китая — хотят забрать малышей. Для них собираются организовать специальный авиарейс — из Пекина в Москву и Петербург и обратно. С МИДом обсуждают возможность оформить визы на однократный въезд.