Красавица в форме: кем стала единственная дочь солиста «Дюны» Виктора Рыбина

Как много фанатов селебрити могут похвастаться тем, что знают все о любимых кумирах? Вполне вероятно — нисколько. Ведь у каждого человека, будь он рядовой учитель или популярный актер, есть стороны жизни, освещать которые просто не принято, да и не хочется.

Так, лишь немногие знаменитости готовы говорить о подробностях взаимоотношений с партнерами, раскрывать тайны близких людей. Вследствие чего публика порой и не догадывается о существовании некоторых из них…

5-tv.ru продолжает рассказывать о «тайных» родственниках звезд шоу-бизнеса. На очереди — единственная дочь солиста группы «Дюна» Виктора Рыбина — Мария.

Красавица в погонах

Как известно, звезда 90-х Виктор Рыбин прославился не только своими творческими заслугами, но и… любовными приключениями. Статный, талантливый — он никогда не был обижен женским вниманием. В результате: море краткосрочных романов, три из которых закончились походом в ЗАГС.

Первая супруга артиста — Екатерина — наследников любимому не родила, зато постарались следующие избранницы. В 1999 году в браке с нынешней супругой — певицей Натальей Сенчуковой — у Рыбина появился сын Василий. А вот дочку Машу в 1990 году музыканту родила вторая жена Елена. И если о первом чаде исполнителя знали все вокруг, то судьба второй наследницы до недавнего времени оставалась загадкой.

Несмотря на то, что отношения Елены и Виктора закончились еще когда Марии было пять лет, артист продолжал заботиться о малышке: регулярно навещал, помогал деньгами, поддерживал. Кроме того, на протяжение еще девяти лет после распада союза певец не спешил подавать документы на развод. Он заботился о будущем девочки, хотел, чтобы та поступила в престижную школу с углубленным изучением иностранных языков. Однако принимали туда лишь детей из полной семьи.

Instagram @nsenchukova_official

С самого детства Мария отличалась от сверстников удивительной музыкальностью. Она даже виртуозно освоила игру на баяне! Но по стопам знаменитого отца идти не захотела. Большой сцене красавица предпочла полицейские погоны.

В 2012 году дочь Рыбина окончила юридический факультет Московского института экономики, политики и права и заступила на службу — инспектором по делам несовершеннолетних. Вскоре вышла замуж за избранника по имени Стас, сменила фамилию на Башкову и перебралась на ПМЖ в теплый Крым. В настоящее время 30-летняя Мария трудится в оперативном отделе МВД республики и имеет звание капитана полиции.

Instagram @nsenchukova_official

Вопреки расхожим убеждениям, что дети от разных супругов не могут общаться между собой, Мария и Василий часто видятся на семейных посиделках. А нынешняя супруга Виктора Рыбина Наталья Сенчукова при удобном случае всегда нахваливает девушку и даже публикует ее фото на личной страничке в Instagram.

Ранее 5-tv.ru рассказал, чем занимаются, и показал, как выглядят «тайные» родственники знаменитостей из Петербурга.