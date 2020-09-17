Гигантские сперматозоиды найдены в кусочке янтаря возрастом 100 млн лет

Группа ученых обнаружила самку ископаемых ракообразных со сперматозоидами в органах репродуктивной системы в кусочке янтаря, относящегося к меловому периоду. По оценкам экспертов, возраст впечатляющей находки около 100 миллионов лет. Подробности исследования были размещены в научном журнале Proceeding of the Royal Society B.

В публикации отмечалось, что анализ ископаемого проводили ученые из Великобритании, Германии и Китая. В рамках проекта по изучению территории Мьянмы были взяты образцы смолы, которую в огромных количествах выделяли деревья прибрежных лесов, произраставших там в меловой период.

В составе одного из них были обнаружены 39 окаменелостей остракод (Мелкие ракообразные с двустворчатой раковиной — Прим.ред.). Присутствовали как мужские и женские особи, так и молодь. При тщательном изучении тельца одной из самок в органах ее половой системы были найдены «застывшие» сперматозоиды огромных размеров.

«Возраст этой находки вдвое превышает возраст известных до настоящего времени самых древних образцов сперматозоидов! Это открытие еще раз подтверждает теорию о том, что в янтаре могут храниться даже мягкие части беспозвоночных и их семенная жидкость», — докладывали ученые.

Предыдущий возрастной рекорд — 50 миллионов лет — принадлежал окаменелостям червей, в останках которых были идентифицированы сперматозоиды.

www.globallookpress.com / A. Hartl

Остракоды — мелкие ракообразные класса ракушковых. Зародились на Земле около 500 миллионов лет назад и существуют по сей день. Известно примерно о тысяче современных видов, обитающих преимущественно в пресноводных озерах и реках, а также океанах.

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