Названа предварительная причина пожара в частной наркологической клинике Красноярска
За оказание услуг, не отвечающим требованиям безопасности, задержана директор учреждения.
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Фото, видео: МЧС РФ, 5-tv.ru
Трагедия этой ночью произошла в Красноярске. В частной наркологической клинике, расположенной в жилом доме, вспыхнул пожар.
В результате четыре пациента погибли. Еще двое — пострадали. Эвакуированы из здания 16 человек. В основном это жильцы дома.
«По прибытию подразделений было установлено, что произошло возгорание в кабинете на первом этаже клиники на площади десять квадратных метров. Был объявлен ранг пожара номер два», — прокомментировала 5-tv.ru произошедшее начальник пресс-службы ГУ МЧС России по Красноярскому краю Елена Алексишина.
К этому часу спасателям удалось справиться с огнем. Возбуждено уголовное дело, причины пожара устанавливаются. Предварительно рассматривают две версии: неосторожное обращение с огнем и неисправность электрооборудования.
Как сообщал ранее 5-tv.ru, задержана директор частной клиники. Сорокапятилетней женщине инкриминируется оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц.
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