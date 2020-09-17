Названа предварительная причина пожара в частной наркологической клинике Красноярска

Трагедия этой ночью произошла в Красноярске. В частной наркологической клинике, расположенной в жилом доме, вспыхнул пожар.

В результате четыре пациента погибли. Еще двое — пострадали. Эвакуированы из здания 16 человек. В основном это жильцы дома.

«По прибытию подразделений было установлено, что произошло возгорание в кабинете на первом этаже клиники на площади десять квадратных метров. Был объявлен ранг пожара номер два», — прокомментировала 5-tv.ru произошедшее начальник пресс-службы ГУ МЧС России по Красноярскому краю Елена Алексишина.

К этому часу спасателям удалось справиться с огнем. Возбуждено уголовное дело, причины пожара устанавливаются. Предварительно рассматривают две версии: неосторожное обращение с огнем и неисправность электрооборудования.

Как сообщал ранее 5-tv.ru, задержана директор частной клиники. Сорокапятилетней женщине инкриминируется оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц.