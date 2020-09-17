Задержана директор частной нарколожки Красноярска, где погибли четверо

|
Василий Заика
40

Пожар произошел в одном и кабинетов поздно вечером. Следственный комитет РФ по факту ЧП возбудил уголовное дело.

Фото, видео: МЧС РФ, СК РФ

Директор частной наркологической клиники «Чистый город» в Красноярске, где в результате пожара минувшей ночью погибли четыре пациента, задержана. Как сообщили в региональном Следственном комитете, 45-летней женщине инкриминируется оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц.

«17 сентября 2020 года около 04 часов 35 минут в следственные органы поступило сообщение о том, что произошло возгорание в помещениях частной наркологической клиники „Чистый город“, расположенной в центре Красноярска. В ходе тушения пожара обнаружены тела четверых пациентов с признаками термического воздействия, количество пострадавших устанавливается», — говорится в сообщении.

Следователи выяснили, что некоторые пациенты проходили в клинике лечение анонимно. Чтобы установить личности погибших, тела которых повреждены огнем, эксперты проведут геномные экспертизы. Помимо прочего, для выяснения всех обстоятельств произошедшего назначены биологические, пожаро-технические и другие исследования.

Сейчас идут допросы руководства и сотрудников частной клиники, а также свидетелей. С места происшествия изъята представляющая интерес для следствия документация.

Ранее 5-tv.ru опубликовал видео с места пожара в наркологической клинике Красноярска.

Читайте также

+13° Атмосферное давление 751 мм рт. ст.
Относительная влажность 88%
74.93
-0.26 88.86
-0.50
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 17 сентября, для всех знаков зодиака

Последние новости

7:40
Задержана директор частной нарколожки Красноярска, где погибли четверо
7:35
Пятый канал проводит акцию «День добрых дел» для Ангелины Градовой
7:33
Тест: Угадай фильм с Владимиром Меньшовым по одному кадру
7:18
Гигантские сперматозоиды найдены в кусочке янтаря возрастом 100 млн лет
6:59
«Пить надо меньше!» — Михаил Ефремов отправил свое первое письмо из СИЗО
6:29
Польша хочет арестовать диспетчеров, работавших в момент крушения Ту-154 под Смоленском

Сейчас читают

🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 17 сентября, для всех знаков зодиака
Провинциалка с амбициями: Кто такая Анастасия Шульженко, с которой Тарзан изменил Королевой
«Мы нуждаемся друг в друге»: исхудавшая Лолита призналась в любви

Новости Lentainform

Загрузка...

Интересные материалы

Little Big: история группы, фото, новости и Евровидение 2020
Вера Брежнева: личная жизнь, карьера, новости и скандалы
Лера Кудрявцева: семья, карьера, новости, мужья
Сергей Лазарев: биография, новости, тайный ребенок