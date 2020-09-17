Задержана директор частной нарколожки Красноярска, где погибли четверо

Директор частной наркологической клиники «Чистый город» в Красноярске, где в результате пожара минувшей ночью погибли четыре пациента, задержана. Как сообщили в региональном Следственном комитете, 45-летней женщине инкриминируется оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц.

«17 сентября 2020 года около 04 часов 35 минут в следственные органы поступило сообщение о том, что произошло возгорание в помещениях частной наркологической клиники „Чистый город“, расположенной в центре Красноярска. В ходе тушения пожара обнаружены тела четверых пациентов с признаками термического воздействия, количество пострадавших устанавливается», — говорится в сообщении.

Следователи выяснили, что некоторые пациенты проходили в клинике лечение анонимно. Чтобы установить личности погибших, тела которых повреждены огнем, эксперты проведут геномные экспертизы. Помимо прочего, для выяснения всех обстоятельств произошедшего назначены биологические, пожаро-технические и другие исследования.

Сейчас идут допросы руководства и сотрудников частной клиники, а также свидетелей. С места происшествия изъята представляющая интерес для следствия документация.

Ранее 5-tv.ru опубликовал видео с места пожара в наркологической клинике Красноярска.