Россия и Китай обсудили восстановление транспортных сообщений
Представители государств договорились о содействии трансграничному курсированию грузов и пассажиров.
Фото: ТАСС / Смирнов Владимир
Китай и Россия обсудили вопросы трансграничного перемещения пассажиров и грузов. Об этом заявил глава МИД КНР Ван И в интервью информационному агентству Xinhua по итогам визита в Москву.
Как отметил министр, по мере спада пандемии коронавируса восстановление активности в совместных проектах двух держав достигает высоких значений. По его словам, в ходе прошедших переговоров стороны провели углубленные дискуссии по содействию в восстановлении пассажирских и грузовых перевозок.
Ван И подчеркнул, что даже в пик пандемии между РФ и КНР курсировали самолеты, а грузы перемещались через границу. Он выразил уверенность, что в скором времени государства в полной мере возобновят трансграничные сообщения.
Глава китайского МИД также добавил, что во время переговоров с его российским коллегой Сергеем Лавровым была достигнута договоренность в сотрудничестве Китая и России в четырех сферах: борьбе с эпидемией, выработке модели мирного сосуществования двух держав, усилении взаимодействия высокотехнологической сфере и отстаивании международной справедливости.
Ранее 5-tv.ru писал, что ОАЭ, Израиль и Бахрейн подписали соглашения о нормализации отношений.
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