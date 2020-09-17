«Нам нужна безопасность»: Трамп не хочет подписывать документ о покупке TikTok

Дональд Трамп не готов поставить подпись под сделкой о покупке китайской соцсети TikTok компанией Oracle. Президент США заявил об этом на пресс-конференции в Белом доме. Он сказал, что пока не изучил документ, и не уверен, что он гарантирует безопасность для американских пользователей.

«Она должна на 100% соответствовать требованиям обеспечения национальной безопасности. Нет, я ни под чем не готов подписаться ни под чем, я не видел сделки. Нам нужна безопасность, особенно в том, что касается Китая», — резюмировал американский лидер.

Также Трамп заявил, что в результате сделки казна не получит ни цента. Напомню в июле президент США обрушился с критикой на китайские мобильные приложения, в том числе популярный TikTok. Трамп заявил, что с их помощью китайские спецслужбы следят за американскими пользователями.

В начале августа был подписан указ «Об угрозе» с требованием до 15 сентября продать сервисы американским компаниям. Только в этом случае они могут продолжить работу на территории США. Позже срок продлили до 20 сентября.