Пятый канал проводит акцию «День добрых дел» для Ангелины Градовой

На «Пятом канале» День Добрых Дел. Каждый четверг мы рассказываем о детях, которым требуется дорогостоящее лечение. Чтобы помочь, достаточно отправить СМС на номер 8776 и указать цифрами сумму, которую вы готовы пожертвовать.

Сегодня вместе с фондом «Хрупкие люди» мы собираем деньги для маленькой Ангелины. Еще до того, как она появилась на свет, врачи сообщили маме страшный диагноз — у девочки несовершенный остеогенез. Кости Ангелины невероятно хрупкие, и за четыре года своей жизни ей пришлось пережить множество переломов. Болезнь прогрессирует, и если не принять меры, ребенок перестанет ходить. Помочь может вживление специального телескопического штифта, который будет расти вместе с Ангелиной.

Но стоит операция почти три миллиона рублей — для семьи сумма неподъемная. Спасти девочку можно только всем вместе — Наталья Кириллова о том как помочь.

Ангелина невероятно хрупкая девочка, хотя с виду и не скажешь.

«Ногу она сломала на ровном месте. Просто наступила. Когда это произойдет, никто не знает».

В семейном альбоме Градовых сложно найти снимок, где Ангелина была бы без гипса. Вот здесь у девочки сломана правая нога. Неприятность случилась год назад, накануне третьего дня рождения. А на этой фотографии у девочки сломана ключица. Это последний перелом и Ангелина его хорошо запомнила.

Десять переломов за четыре года жизни. Сколько их было, пока Наталья была беременной, сказать сложно. Аномалии в развитии плода врачи заметили только на последнем месяце беременности, а диагноз малышке смогли поставить только после рождения. У Ангелины Градовой несовершенный остеогенез. Третий тип — самый сложный — врожденный.

«Кто-то говорил, что это карликовость, кто-то говорил, что это дисплазия. Их видов очень много, а когда последний узист сказал, что Ангелина не доживет даже до рождения, на этом я закончила хождение по врачам и поняла, что похоже надо ждать», — говорит Наталия Градова.

Такая патология опорно-двигательного аппарата у детей чаще всего бывает генетической, передается по наследству от одного из родителей. Но случай Ангелины редкий — один на десять тысяч — отклонение вследствие спонтанной мутации ген. Под наблюдением врачей, под действием специальных препаратов девочка хорошо развивается, ходит и даже бегает. Однако, как у всех детей с таким заболеванием, у Ангелины началась деформация костей таза. На снимке хорошо видно, как сильно изогнут сустав.

«То есть, есть риск переломов, которые потребуют нахождение в гипсе, иммобилизации, что отрицательно скажется на качестве жизни ребенка и, естественно у ребенка появляется страх переломов, у родителей тоже появляются страхи и в дальнейшем это может привести к тому, что Ангелина не сможет самостоятельно ходить. То есть. Потеряет достигнутые навыки. Поэтому нам очень важно провести эту операцию», — поясняет педиатр центра врожденной патологии Елена Орлова.

Ангелине нужно не просто устранить деформацию, но и укрепить пояс нижних конечностей. Для этого надо вживить телескопический стержень, который растет вместе с ребенком. Операция стоит два миллиона 800 тысяч рублей. Наталья, как только узнала о болезни дочери, начала откладывать деньги, но накопить нужную сумму мама-одиночка так и не смогла. Но откладывать операцию нельзя.

«Как можно скорее это лучше сделать, потому что, чем старше Ангелина становится, она растет, вес увеличивается вместе с ростом и нагрузка все сильнее и сильнее», — говорит мама девочки

Наталия заметила и другую особенность ее необычной дочери — Ангелине удается то, что даже некоторым взрослым не по силам. Стоит девочке улыбнутся, как люди вокруг меняются — становятся добрее и отзывчивее. Поэтому, этот кадр мы сняли специально для Вас — помогите Ангелине.