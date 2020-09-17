Нейрофизиологи Национального института здоровья Японии выяснили, почему у людей с возрастом меняется ощущение времени. Согласно результатам исследования, с годами в головном мозге происходит «износ» чувствительных нейронов и, как следствие, наступает искажение восприятия непрерывной характеристики мира, сообщает Journal of Neuroscience.

Многие замечают, что с наступлением определенного возраста время летит как будто бы быстрее. Это ощущение, к слову, не является субъективным. Нейроны надкраевой извилины теменной доли мозга, на которые возложена функция отсчета времени, со временем начинают «отставать» от темпа работы «собратьев». В результате пожилым людям кажется время «ускорилось» и они становятся не в состоянии успеть выполнить определенные действия в короткие временные промежутки.

Специалисты во время эксперимента измеряли активность мозга участников путем магнитно-резонансной томографии (МРТ). Добровольцы выполняли задания по сравнению временных интервалов. Выяснилось, что в результате многократного воздействия стимулов фиксированной продолжительности нейроны утомляются. Снижение их активности приводит к ошибочным оценкам времени человеком. Стоит отметить, что степень искаженного восприятия времени напрямую зависит от утомляемости нейронов.

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