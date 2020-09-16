Какие рекомендации дали участникам испытаний российской вакцины от коронавируса?

Участникам регистрационных испытаний российской вакцины от коронавируса дали определенные рекомендации, сообщает РИА Новости. Согласно протоколу клинических исследований, все добровольцы за три дня до вакцинации должны прекратить употребление алкоголя. Любителям табака рекомендуют не выкуривать больше десяти сигарет в день.

Особые ограничения действуют для женщин. Участницам исследований стоит возможность наступления беременности и от кормления ребенка грудью.

«Если вы решили участвовать в исследовании, то в период его проведения вам не рекомендуется беременеть, кормить ребенка грудью, а также являться донором яйцеклетки в течение трех месяцев после вакцинации», — говорится в протоколе.

Мужчинам во время испытаний рекомендуется избегать зачатия ребенка и запрещается сдавать сперму для искусственного оплодотворения.

Также отмечается, что прививку добровольцам ставят натощак. Участники исследования обязаны вести дневник здоровья и вносить в него информацию как минимум 15 раз.

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