Конструктор заявил о готовности боевых вертолетов «Катран» к производству
По словам Сергея Михеева, морские винтокрылые машины Ка-52К прошли все необходимые испытания.
Закрыть
Смотрите также:
Астропрогноз для всех знаков зодиака на неделю с 14 по 20 сентября
Режиссер «Ворониных» показал, как Клюев держался в кадре последний раз
🧙♀ Гороскоп на сегодня, 15 сентября, для всех знаков зодиака
Илья Авербух прокомментировал роман со звездой «Папиных дочек» Лизой Арзамасовой
Утомленная солнцем Нетребко перепутала фильтры в фотошопе
«Мы нуждаемся друг в друге»: исхудавшая Лолита призналась в любви
🧙♀ Гороскоп на сегодня, 12 сентября, для всех знаков зодиака
Провинциалка с амбициями: Кто такая Анастасия Шульженко, с которой Тарзан изменил Королевой
Петросян рассказал, кто родил ему сына — фото
Как понять, что пора разводиться? Рассказывает психолог
Фото, видео: Twitter @people_aviation; Минобороны РФ
Генеральный конструктор Национального центра вертолетостроения (НЦВ) «Миль и Камов» Сергей Михеев в интервью РИА Новости заявил о готовности боевых винтокрылых машин Ка-52К «Катран» к серийному производству. По его словам, морские вертолеты прошли все необходимые испытания. Неустранимых замечаний со стороны Министерства обороны РФ не отмечено.
«Технология на заводе в Арсеньеве освоена полностью, нужно только кнопку нажать для начала серийного производства. <…> Я нисколько не сомневаюсь, что та машина, которая создана сегодня, и ее дальнейшая модификация конечно пойдет в ВМФ», — сказал Сергей Михеев.
Конструктор отметил, что вертолет Ка-52К до сих пор применяют во сдачи производителями новых фрегатов и корветов для нужд ВМФ РФ.
«Обязательно реализуется программа посадки на него (новое боевое судно — Прим.ред.) вертолета, и Ка-52К работает на нем. Ведь у каждого корабля своя специфика, конфигурация, аэродинамика, завихрения. Поэтому обязательно проводятся облеты вертолетов, это рабочий процесс», — сказал генеральный конструктор НЦВ.
Сергей Михеев добавил, что испытания «Катранов» происходят на протяжении всего цикла эксплуатации в связи с модернизацией оборудования и вооружения. При этом, несущая система вертолета и его силовая установка остаются неизменными.
Ранее 5-tv.ru опубликовал видео — морской десант захватил остров Гогланд в Финском заливе.
Читайте также
82%
-0.26 88.86
-0.50
Нашли ошибку?