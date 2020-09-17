Конструктор заявил о готовности боевых вертолетов «Катран» к производству

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Василий Заика
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По словам Сергея Михеева, морские винтокрылые машины Ка-52К прошли все необходимые испытания.

Фото, видео: Twitter @people_aviation; Минобороны РФ

Генеральный конструктор Национального центра вертолетостроения (НЦВ) «Миль и Камов» Сергей Михеев в интервью РИА Новости заявил о готовности боевых винтокрылых машин Ка-52К «Катран» к серийному производству. По его словам, морские вертолеты прошли все необходимые испытания. Неустранимых замечаний со стороны Министерства обороны РФ не отмечено.

«Технология на заводе в Арсеньеве освоена полностью, нужно только кнопку нажать для начала серийного производства. <…> Я нисколько не сомневаюсь, что та машина, которая создана сегодня, и ее дальнейшая модификация конечно пойдет в ВМФ», — сказал Сергей Михеев.

Конструктор отметил, что вертолет Ка-52К до сих пор применяют во сдачи производителями новых фрегатов и корветов для нужд ВМФ РФ.

«Обязательно реализуется программа посадки на него (новое боевое судно — Прим.ред.) вертолета, и Ка-52К работает на нем. Ведь у каждого корабля своя специфика, конфигурация, аэродинамика, завихрения. Поэтому обязательно проводятся облеты вертолетов, это рабочий процесс», — сказал генеральный конструктор НЦВ.

Сергей Михеев добавил, что испытания «Катранов» происходят на протяжении всего цикла эксплуатации в связи с модернизацией оборудования и вооружения. При этом, несущая система вертолета и его силовая установка остаются неизменными.

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