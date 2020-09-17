«Под бутылку хорошего вина»: Петросян рассказал, как отпраздновал 75-летие

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Валентин Черников
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Юморист обещал поклонникам организовать бенефис по случаю юбилея.

Фото, видео: Instagram @petrosyanevgeny, @dubitskiy

Празднование юбилея Евгения Петросяна прошло в кругу его коллег. Об этом юморист рассказал подписчикам в Instagram. По словам народного артиста, накануне журналисты атаковали его вопросом о планах на 75-летие. На следующий день после чествования виновник торжества решил информировать всех неравнодушных к этой дате разом. Телеведущий выложил фото, на котором стоит с праздничным тортом в руках.

«Я не собирал гостей, хотя это надо было сделать. День мой прошел в работе в моем офисе, сотрудники преподнесли мне торт, мы его съели под бутылку хорошего вина. Это никак не отразилось на нашей дальнейшей работе. Вот, собственно, и все. Юбилеи я привык отмечать очередными театрально-эстрадными достижениями. Пандемия сбила наши планы, но я надеюсь, очередные обещанные ее волны не помешают нам сделать что-то бенефисное!» — поделился Петросян.

Instagram @petrosyanevgeny

Юбиляр явно поскромничал, ограничившись таким описанием минувшего дня рождения. Меж тем 16 сентября произошли куда более важные и интересующие многих события, связанные с Петросяном. Как сообщал 5-tv.ru, по случаю праздника артист раскрыл публике сразу несколько личных секретов. Он показал фолловерам в микроблоге фото недавно рожденного сына Вагана и впервые назвал помощницу Татьяну Брухунову женой. Девушка, в свою очередь, сообщила фанатам, что долго и тщательно скрывала беременность, чтобы не провоцировать лишние разговоры. И специально для этого в сети размещала снимки годичной давности.

Ранее 5-tv.ru писал, что Брухунова рассказала, как ей удается совмещать поездки с материнством.

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