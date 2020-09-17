«Я — мама»: Брухунова рассказала как ей удается совмещать поездки с материнством

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Марина Неруцких
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Супруга Петросяна также раскрыла, под каким знаком зодиака родила сына.

Фото, видео: Instagram @bruhunova

Татьяна Брухунова продолжает делиться подробностями своей личной жизни. Накануне Евгений Петросян опубликовал на своей странице фотографию с сыном на руках, после чего завесу тайны со своей личной жизни сорвала и помощница и супруга известного юмориста. На этот раз Брухунова на своей странице в Instagram рассказала своим подписчикам, с кем остается малыш, когда она отправляется в поездку по делам или на отдых.

Татьяна опубликовала пост, в котором поделилась подробностями своего материнства.

«Минувшей весной я отправилась в самое долгожданное путешествие, в котором у меня ответственная роль, где отныне и навсегда я — мама!» — написала возлюбленная Петросяна.

Instagram @bruhunova

Поклонники тут же засыпали молодую мать вопросами. Одна из фанаток Брухуновой спросила с кем остается сын Петросяна во время путешествий матери.

«Не знала, что у вас малыш. Вот только вы в Сочи отдыхаете, вы в Питере, а маленький ребенок тоже с вами путешествует или с нянями дома», — поинтересовалась подписчица.

«Со мной», — ответила Брухунова.

Большинство же юзеров традиционо просто пожелали маме и ее малышу здоровья и счастья.

Ранее 5-tv.ru рассказал, как Брухуновой удалось скрывать свою беременность.

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