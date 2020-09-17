«Бракоразводная война?» — После убийства кошки жена Дидюли боится за жизнь дочери

|
Валентин Черников
2 058

Евгения Дидюля считает, что знаменитый муж начал ей мстить.

Фото, видео: Instagram @evgenika_didula

Развод Валерия и Евгении Дидюли обрастает новыми неприятными подробностями. Супруга белорусского музыканта записала несколько видео для Instagram, в которой рассказала о навалившихся на нее неприятностях в последние дни.

Так, Евгения обвинила мужа в том, что он сменил замок на двери в помещение, где она преподавала вокал. Девушка пришла на студию с ученицей и обнаружила, что ее ключ не подходит к замочной скважине. Эти занятия были единственным способом заработка Евгении. Теперь она находится в поисках нового места.

Инцидент со сменой замков шокировал пока еще супругу музыканта. А вскоре ее окончательно выбила из колеи гибель любимой кошки. По словам Евгении, она не знает, кто это сделал, но предполагает, что эта смерть связана с назревшим внутрисемейным конфликтом. После случившегося Дидюля испугалась, что она или ее дочь станут следующими.

Instagram @evgenika_didula

«Началась бракоразводная война. С этого дня я уже серьезно боюсь за жизнь своего ребенка и за свою! Нашей кошечки Сонечки с нами больше нет. Прощай, друг», — написала в микроблоге Евгения и указала дату судебного заседания — 28 сентября.

Какие основания есть у супруги музыканта, чтобы настолько сильно опасаться Валерия Дидюлю, Евгения не объяснила.

Тремя днями ранее девушка выложила эмоциональный пост за подписью своего адвоката Жанны Маргулис. В нем автор рассуждала о необходимости развода с мужчиной, который издевается над близкими. Девушка описала некого абьюзера, который самоутверждается на унижении, оскорблении и физическом насилии над близкими — женами и детьми. Имеет ли отношение к этому образу гитарист Валерий Дидюля, неизвестно. 

Ранее 5-tv.ru писал, что Федосеева-Шукшина поставила из-за квартиры ультиматум Алибасову.

Читайте также

+10° Атмосферное давление 749 мм рт. ст.
Относительная влажность 82%
75.19
0.26 88.63
-0.23
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 17 сентября, для всех знаков зодиака

Последние новости

15:35
Разрушительный ураган «Айла» надвигается на Петербург
15:30
Дети советских актеров, о которых мало кто знает
15:21
На строительство дорог и жилья в России потратят один триллион рублей
15:05
Почему учиться в некоторых российских школах опасно для здоровья?
14:51
Шокирующие кадры: Как пациенты поджигали наркологическую клинику в Красноярске
14:42
«Бракоразводная война?» — После убийства кошки жена Дидюли боится за жизнь дочери

Сейчас читают

«Прощает и будет прощать»: Наталья Штурм об отношении Королевой к изменам Тарзана
Провинциалка с амбициями: Кто такая Анастасия Шульженко, с которой Тарзан изменил Королевой
«Мы нуждаемся друг в друге»: исхудавшая Лолита призналась в любви

Новости Lentainform

Загрузка...

Интересные материалы

Little Big: история группы, фото, новости и Евровидение 2020
Вера Брежнева: личная жизнь, карьера, новости и скандалы
Лера Кудрявцева: семья, карьера, новости, мужья
Сергей Лазарев: биография, новости, тайный ребенок