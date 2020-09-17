Развод Валерия и Евгении Дидюли обрастает новыми неприятными подробностями. Супруга белорусского музыканта записала несколько видео для Instagram, в которой рассказала о навалившихся на нее неприятностях в последние дни.

Так, Евгения обвинила мужа в том, что он сменил замок на двери в помещение, где она преподавала вокал. Девушка пришла на студию с ученицей и обнаружила, что ее ключ не подходит к замочной скважине. Эти занятия были единственным способом заработка Евгении. Теперь она находится в поисках нового места.

Инцидент со сменой замков шокировал пока еще супругу музыканта. А вскоре ее окончательно выбила из колеи гибель любимой кошки. По словам Евгении, она не знает, кто это сделал, но предполагает, что эта смерть связана с назревшим внутрисемейным конфликтом. После случившегося Дидюля испугалась, что она или ее дочь станут следующими.

Instagram @evgenika_didula

«Началась бракоразводная война. С этого дня я уже серьезно боюсь за жизнь своего ребенка и за свою! Нашей кошечки Сонечки с нами больше нет. Прощай, друг», — написала в микроблоге Евгения и указала дату судебного заседания — 28 сентября.

Какие основания есть у супруги музыканта, чтобы настолько сильно опасаться Валерия Дидюлю, Евгения не объяснила.

Тремя днями ранее девушка выложила эмоциональный пост за подписью своего адвоката Жанны Маргулис. В нем автор рассуждала о необходимости развода с мужчиной, который издевается над близкими. Девушка описала некого абьюзера, который самоутверждается на унижении, оскорблении и физическом насилии над близкими — женами и детьми. Имеет ли отношение к этому образу гитарист Валерий Дидюля, неизвестно.

Ранее 5-tv.ru писал, что Федосеева-Шукшина поставила из-за квартиры ультиматум Алибасову.