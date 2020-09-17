Федосеева-Шукшина поставила из-за квартиры ультиматум Алибасову

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Татьяна Меркер
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Актриса переписала жилплощадь на мужа Бари Алибасова, о чем сильно пожалела.

Федосеева-Шукшина поставила из-за квартиры ультиматум Алибасову

Фото: www.globallookpress.com / Anatoly Lomohov

Не утихают обсуждения громкого развода Лидии Федосеевой-Шукшиной и Бари Алибасова. После выписки из психиатрической клиники продюсер подал на развод с супругой, но процесс затягивается из-за имущественных вопросов.

Звездная пара не может поделить квартиру в Москве, которую Федосеева-Шукшина переписала на мужа, а он в свою очередь на помощника Сергея Моцаря. Артистка отрицает добровольную передачу имущества музыканту и требует оспорить все ранее совершенные манипуляции.

Дабы разрешить все недопонимания Шукшина и Алибасов впервые после долгой разлуки встретились в студии шоу «Пусть говорят». Увидев мужа, актриса расплакалась и призналась, что скучала по нему.

«Я до сих пор не понимаю, почему твой сын сказал про меня „сумасшедшая старуха“. Мне ведь никогда от тебя не было ничего нужно», — эмоционально заявила Федосеева-Шукшина.

При этом квартира в Москве для пары все также остается камнем преткновения. Отвечая на вопрос ведущего Шукшина в сердцах заявила, что покончит с собой, если не получит ее назад от помощника Алибасова.

Вопрос развода мужа и жены тоже оказался подвешен. Стало понятно, что теперь пара не хочет разрывать свой брак, они взяли время подумать до 29 сентября, когда назначено судебное заседание.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что у Федосеевой-Шукшиной украли крупную сумму в валюте.

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