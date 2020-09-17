Белоруссия закрывает государственные границы с Литвой и Польшей, а также усиливает границу с Украиной. Об этом объявил Александр Лукашенко, выступая на женском форуме «За Беларусь» в Минске.

«Мы вынуждены отвести войска с улиц, как я уже говорил, пол-армии поставить под ружье и закрыть государственную границу с запада, прежде всего с Литвой и Польшей. Мы вынуждены усилить государственную границу, к величайшему сожалению, с нашей братской Украиной», — заявил президент Белоруссии.

Он также добавил, что был вынужден в последние дни вместе с президентом России и министром обороны «отстроить общую защиту союзного государства».

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что младший сын Александра Лукашенко — 16-летний Николай — после окончания девятого класса продолжит учебу в Москве, в гимназии при МГУ, а не в лицее при Белорусском государственном университете, куда поступил этим летом.