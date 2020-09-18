Утечка аммиака в американском сегменте МКС устранена
Токсичное вещество просачивалось с внешней стороны станции.
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Фото, видео: www.globallookpress.com / Roscosmos; 5-tv.ru
На американском сегменте Международной космической станции обнаружена утечка аммиака. Токсичное вещество просачивается с внешней стороны МКС. Впрочем, как утверждают эксперты утечка незначительная.
Ее скорость около 700 граммов в год. И она не влияет на безопасность экипажа. Это же подтвердили и в Роскосмосе.
«Незначительная утечка аммиака на американском сегменте МКС не влияет на безопасность станции и экипажа, и никак не влияет на российский сегмент МКС», — цитирует пресс-службу ведомства РИА Новости.
К этому часу неполадку удалось устранить. Подобный случай произошел около трех лет назад. Тогда аммиак также выходил из внешнего контура американской части МКС. Проблему удалось обнаружить и устранить при выходе в открытый космос.
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