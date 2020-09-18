Утечка аммиака в американском сегменте МКС устранена

На американском сегменте Международной космической станции обнаружена утечка аммиака. Токсичное вещество просачивается с внешней стороны МКС. Впрочем, как утверждают эксперты утечка незначительная.

Ее скорость около 700 граммов в год. И она не влияет на безопасность экипажа. Это же подтвердили и в Роскосмосе.

«Незначительная утечка аммиака на американском сегменте МКС не влияет на безопасность станции и экипажа, и никак не влияет на российский сегмент МКС», — цитирует пресс-службу ведомства РИА Новости.

К этому часу неполадку удалось устранить. Подобный случай произошел около трех лет назад. Тогда аммиак также выходил из внешнего контура американской части МКС. Проблему удалось обнаружить и устранить при выходе в открытый космос.