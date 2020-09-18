«Слово „лох“ надо мной пролетело»: Запашный рассказал про случай с мошенниками

Народный артист России Эдгар Запашный рассказал 5-tv.ru, как он попался на удочку телефонных мошенников и перевел деньги неизвестно кому.

В апреле 2020 года дрессировщик стал жертвой «развода». На связь с ним под видом его хорошего знакомого, бойца UFC Алексея Олейника, вышел человек. Несмотря на присущую Запашному осторожность, он не заподозрил ничего странного, даже когда тот попросил срочно одолжить ему денег. Вероятно, мошенники знали, как себя вести.

«Как позже выяснилось, это группа людей, которая проводит большую работу „до“, — пояснил дрессировщик. — Ко мне подготовились».

Аферисты выждали момент, когда Эдгар Запашный был сильно занят и не обратил внимание на странности ситуации. Написали с чужого номера, но с аватаром, идентичным основному телефону Олейника, за пять минут до начала прямого эфира с артистом.

«Общается точно так же, как Алексей Олейник, — описал апрельские события Запашный. — Манера и стиль полностью сохранены».

Мошенник писал якобы со второго номера Олейника, просил одолжить «всего» 50 тысяч рублей для сестры. Обещал вернуть все через пару дней наличными в рублях или валюте. Артист в запале перевел ему деньги, а потом сообразил, что натворил. Обратился к другу и узнал, что тот у него денег не просил.

«Слово „лох“ надо мной пролетело, понятно», — признался Запашный.

Народного артиста поразила уверенность преступника. Тот еще час после случившегося оставался онлайн, отвечал на вопросы Запашного, откровенно признавал содеянное.

«Больше часа человек не выходит из эфира, он мне отвечает совершенно другим языком, с кучей ошибок. Какой-то блатной язык», — рассказал артист.

Он обратился за помощью в полицию. Сотрудниками правоохранительных органов Запашный благодарен за проведенную работу и поимку мошенников. Он рад, что все закончилось успешно.

«Прежде всего меня беспокоило то, что эти твари — они на мне больше репетировали. Если они смогли „развести“ меня, им в разы проще было „развести“ более доверчивых граждан. У которых финансовое положение хуже, вот это меня больше расстраивало», — поделился он напоследок.

Ранее 5-tv.ru писал, что мошенников по делу Эдгара Запашного удалось поймать.