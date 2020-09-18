Жители Сирии требуют убрать турецкие войска из страны

Жители сирийской провинции Идлиб вышли на акцию против присутствия турецких военных. По мнению участников, вместо миротворческой деятельности Турция устроила захват чужой территории.

Митинг прошел прямо у наблюдательного пункта турецкой армии. Вскоре после его начала в сторону демонстрантов полетели гранаты со слезоточивым газом.

Митинги также проходят в провинциях Алеппо и Хама. Сирийцы уверены, что остатки радикальных бандформирований в ряде регионов поддерживаются турецкой стороной.