Жители Сирии требуют убрать турецкие войска из страны

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По мнению участников митингов, вместо миротворческой деятельности Турция устроила захват чужой территории.

Фото, видео: www.globallookpress / Azalden Idlib / INA Photo Agency; 5-tv.ru

Тема:
Война в Сирии

Жители сирийской провинции Идлиб вышли на акцию против присутствия турецких военных. По мнению участников, вместо миротворческой деятельности Турция устроила захват чужой территории.

Митинг прошел прямо у наблюдательного пункта турецкой армии. Вскоре после его начала в сторону демонстрантов полетели гранаты со слезоточивым газом.

Митинги также проходят в провинциях Алеппо и Хама. Сирийцы уверены, что остатки радикальных бандформирований в ряде регионов поддерживаются турецкой стороной.

Тема:
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