Жители Сирии требуют убрать турецкие войска из страны
По мнению участников митингов, вместо миротворческой деятельности Турция устроила захват чужой территории.
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Фото, видео: www.globallookpress / Azalden Idlib / INA Photo Agency; 5-tv.ru
Жители сирийской провинции Идлиб вышли на акцию против присутствия турецких военных. По мнению участников, вместо миротворческой деятельности Турция устроила захват чужой территории.
Митинг прошел прямо у наблюдательного пункта турецкой армии. Вскоре после его начала в сторону демонстрантов полетели гранаты со слезоточивым газом.
Митинги также проходят в провинциях Алеппо и Хама. Сирийцы уверены, что остатки радикальных бандформирований в ряде регионов поддерживаются турецкой стороной.
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