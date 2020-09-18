Итоги акции «День добрых дел» для для Ангелины Градовой на Пятом канале

Эфирная новость 59

У девочки несовершенный остеогенез, то есть кости Ангелины невероятно хрупкие.

Фото, видео: 5-tv.ru

Тема:
День Добрых Дел

Сегодня подводим итоги акции «День добрый дел». Накануне героиней нашего сюжета стала маленькая Ангелина. У нее несовершенный остеогенез — кости очень хрупкие, и за четыре года своей жизни девочка уже пережила множество переломов.

Если сейчас ей не установить телескопические импланты, ребенок перестанет ходить. Операция стоит почти три миллиона рублей. На помощь пришли вы, зрители Пятого канала. Всего за один день вы перечислили в Фонд «Хрупкие люди» 3 миллиона 456 тысяч 773 рубля. Спасибо Вам!

Тема:
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