Пугачева выбрала к дню рождения близнецов короткое черное платье

Примадонна отечественной эстрады встретила день рождения младших детей в очередном мини. Утром певица Алла Пугачева вместе с мужем-шоуменом Максимом Галкиным поздравила близнецов Гарри и Лизу с семилетием, выбрав для этого стильный черный наряд.

Короткое платье с длинными рукавами отлично подошло звезде и не скрывало ее стройные ноги. Фигура Пугачевой в последнее время постоянно собирает комплименты у пользователей сети. Свой образ певица дополнила серебряным колье. Разглядеть украшение можно в момент совместного пения всей семьи.

Сочетание простого кроя платья и эффектного аксессуара привлекло внимание подписчиков Галкина. Именно он поделился видео у себя на странице в Instagram.

«Какая Алла красивая», — написали они в череде поздравлений двойняшкам.

Алла Пугачева, как девочка, радовалась за своих малышей. За праздничным завтраком на кухне Примадонна окончательно расчувствовалась и вспомнила былое.

«Детки, вы даже не представляете, какое это чудо! — сказала она, обнимая то мужа, то сына. — Как будто вчера вы родились — маленькие, хорошенькие. А сейчас большие, хорошенькие!»

Фанаты оставили множество комментариев с пожеланиями счастья и здоровья не только двойняшкам, но и всему звездному семейству.

Ранее 5-tv.ru писал, что фанаты отругали Аллу Пугачеву за увлечение пластикой.