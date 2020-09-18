Пугачева выбрала к дню рождения близнецов короткое черное платье
Певица вновь продемонстрировала идеальную фигуру.
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Фото, видео: Instagram @maxgalkinru
Примадонна отечественной эстрады встретила день рождения младших детей в очередном мини. Утром певица Алла Пугачева вместе с мужем-шоуменом Максимом Галкиным поздравила близнецов Гарри и Лизу с семилетием, выбрав для этого стильный черный наряд.
Короткое платье с длинными рукавами отлично подошло звезде и не скрывало ее стройные ноги. Фигура Пугачевой в последнее время постоянно собирает комплименты у пользователей сети. Свой образ певица дополнила серебряным колье. Разглядеть украшение можно в момент совместного пения всей семьи.
Сочетание простого кроя платья и эффектного аксессуара привлекло внимание подписчиков Галкина. Именно он поделился видео у себя на странице в Instagram.
«Какая Алла красивая», — написали они в череде поздравлений двойняшкам.
Алла Пугачева, как девочка, радовалась за своих малышей. За праздничным завтраком на кухне Примадонна окончательно расчувствовалась и вспомнила былое.
«Детки, вы даже не представляете, какое это чудо! — сказала она, обнимая то мужа, то сына. — Как будто вчера вы родились — маленькие, хорошенькие. А сейчас большие, хорошенькие!»
Фанаты оставили множество комментариев с пожеланиями счастья и здоровья не только двойняшкам, но и всему звездному семейству.
Ранее 5-tv.ru писал, что фанаты отругали Аллу Пугачеву за увлечение пластикой.
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