Шесть советов ленивым по поддержанию порядка в доме

Всегда приятно возвращаться в чистый и уютный дом, однако постоянная уборка способна довести до изнеможения даже самую активную домохозяйку. Не говоря уже о работающих людях, которым, придя домой, совсем не хочется бороться с пылью, отчищать плиту и микроволновку, отмывать сантехнику и разбирать вещи на стульях и в шкафу. Шесть полезных советов, которые помогут поддерживать порядок в жилище как можно дольше, публикует интернет-портал Femmie.

Заправляем в мусорное ведро сразу несколько мешков для мусора

Мусорное ведро — камень преткновения во многих домах. Вроде бы быстрый и несложный процесс выноса мусора часто упирается в необходимость найти пакет, которого не оказывается под рукой. В спешке все летит прямиком в ведро, а потом требуется время на то, чтобы его отмыть от грязи. Упростить задачу можно, заправив в ведро сразу несколько пакетов. Тогда можно будет просто вынуть и выбросить заполненный мешок, не думая, где взять следующий, а ведро долго останется чистым.

Накрываем поверхности на кухне

Даже при наличии вытяжки пыль и жирный налет на мебели возникают довольно быстро. Чтобы не тратить время ежедневно, оттирая грязь, на горизонтальных поверхностях шкафов можно положить полиэтиленовую пленку или бумагу. На худой конец подойдет даже газета. По мере загрязнения их можно просто выбросить и положить новые.

Туалетный ершик всегда останется чистым

Чтобы в туалетной комнате не появлялось неприятного запаха, всегда под рукой должен быть ершик, и он должен оставаться чистым. А для этого в подставку, в которой хранится это важное оружие против микробов, нужно наливать концентрированную жидкость для мытья сантехники. Тогда ершик будет постоянно дезинфицироваться.

Накрытая покрывалом постель придает комнате аккуратный вид

Поддерживать порядок в комнатах особенно сложно в будние дни, когда нужно быстро собраться и некогда тратить силы на раскладывание вещей по местам. Чтобы спальня выглядела аккуратно даже при неидеальном порядке, достаточно накрыть кровать покрывалом.

Порядок в «горячих точках»

Некоторые места в квартире хронически подвержены захламлению. Чаще всего это стулья и диваны, на которые все так и норовят повесить вещи и бросить книжки с игрушками, а также тумбочки и полочки в прихожей, на которых копятся счета, квитанции и еще много чего. Чтобы ежедневно пройтись по этим «горячим точкам» и убрать с них все лишнее, много времени не потребуется, а результат будет очень заметен.

Зонированая уборка по таймингу

Чтобы не тратить на генеральную уборку выходной день, можно разделить квартиру на небольшие зоны и наводить в них порядок, уделяя этому по 10-20 минут ежедневно. Например, в понедельник отмыть кухню, во вторник — прибрать гостиной, в среду — разобрать вещи в шкафу, и так далее. Чтобы процесс не растянулся на весь вечер, хорошо установить таймер и в отмеренный промежуток времени заниматься только уборкой, не отвлекаясь ни на что больше, пока не прозвучит сигнал.

И следует помнить, что главное — не то, сколько сил и времени вы потратите на поддержание порядка, а то, насколько разумно и эффективно вы это делаете.

Ранее профессиональный организатор пространств Мария Виноградова рассказала 5-tv.ru, как распланировать кухню, чтобы в ней было максимально удобно готовить и поддерживать чистоту.