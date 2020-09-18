«Надо меньше болтать»: Пашаев прокомментировал лишение его статуса адвоката

Эльман Пашаев прокомментировал лишение его статуса адвоката. Соответствующее решение было принято Советом Адвокатской палаты Северной Осетии в пятницу 18 сентября.

Прежде всего, Пашаев зачитал перед журналистами обращение его бывшего клиента Михаила Ефремова к президенту Адвокатской палаты. В нем заслуженный артист заявил, что его бывший адвокат исполняет свою работу защитника «высокопрофессионально».

«Все его взаимодействия с журналистами и СМИ происходят исключительно по моей просьбе и в моих интересах. Адвокатскую тайну не разглашает в полном соответствии с законом и адвокатской этикой. Прошу вас прекратить дисциплинарное производство в отношении моего защитника», — прочитал Пашаев обращение артиста, написанное 16 сентября.

Бывший защитник Ефремова заявил, что подобное заявление, собственноручно написанное актером, является «ответом» тем людям, которые считают, что он «подставил» заслуженного артиста.

«А уж какой замечательный адвокат Пашаев. Спасибо вам огромное за него. Он мне очень помогает», – привел заключительные слова из обращения Ефремова Пашаев.

Он также повторил, что обвинять его в разглашении адвокатской тайны имеет право только его бывший подзащитный. По его словам, он действовал исключительно в рамках законодательства. При этом Пашаев отметил, что частично согласен с Адвокатской палатой по поводу того, что его высказывания были иногда резкими. Однако, подчеркнул он, это не является основанием для лишения его статуса адвоката.

Кроме того, Пашаев сообщил, что его «ничего не пугает» и он готов и дальше оказывать помощь Ефремову, если это потребуется. Вместе с тем сам судебный процесс по делу о смертельном ДТП он оценил как «хуже некуда».

В заключение Пашаев пошутил на тему того, почему его все-таки лишили адвокатского статуса.

«Просто надо меньше болтать и все! Но это не заслуживает прекращения статуса», — с улыбкой заявил он.

Ранее Минюст РФ внес представление в адвокатскую палату о лишении Эльмана Пашаева адвокатского статуса. Поводом стал громкий процесс о «пьяном» ДТП с участием Михаила Ефремова, чьим защитником выступал Пашаев. Кроме того, было внесено представление о возбуждении дисциплинарного производства в отношении адвоката Александра Добровинского, представлявшего семью погибшего в этой аварии Сергея Захарова.

Ранее 5-tv.ru писал, что Михаилу Ефремову просят заменить реальный срок на условный.