Духовник и медсправки: Адвокаты раскрыли схему освобождения Ефремова

|
Молодцова Анна
8

Специалисты объяснили, какие нарушения в деле заслуженного артиста могут помочь ему избежать реального срока.

Духовник и медсправки: Адвокаты раскрыли схему освобождения Ефремова

Фото: www.globallookpress / Komsomolskaya Pravda

Тема:
ДТП с пьяным Михаилом Ефремовым в Москве

Актер Михаил Ефремов сможет избежать реального срока только с помощью пересмотра дела. Об этом заявила адвокат Наталья Моросникова.

По ее словам, в сложившейся ситуации у Ефремова есть только два пути. Первый состоит в том, чтобы добиваться смягчения наказания, запросив условный срок, чем и занимается новый адвокат актера, подавший заявление об обжаловании приговора.

«Однако учитывая то, что суд уже назначил наказание в виде лишения свободы сроком на восемь лет, не считаю, что результат рассмотрения апелляционной жалобы будет успешным», — сказала Моросникова в беседе с MK.RU.

По мнению адвоката, Ефремов может избежать восьми лет колонии, если его новый защитник инициирует пересмотр дела. Для начала следует вернуть дело в прокуратуру, а затем на новое рассмотрение, объяснила юрист. При этом необходимо указать, что Александр Добровинский не имел права представлять интересы семьи погибшего в ДТП Сергея Захарова, так как сначала к нему обратился Ефремов.

«А обращение уже считается консультацией», — пояснила Моросникова.

Она также обратила внимание на тот факт, что у защитника Ефремова Эльмана Пашаева на момент получения адвокатского статуса была непогашенная судимость. Это, по словам юриста, весомый повод, чтобы потребовать пересмотра дела, так как право актера на защиту было нарушено.

«Тот, в свою очередь, должен пояснить суду, что Пашаев ввел его в заблуждение, совершил мошеннические действия», — сообщила адвокат.

Моросникова отметила, что наказание адвокатов за их высказывания в ходе судебного процесса также является поводом для того, чтобы вернуть дело в прокуратуру.

«На мой взгляд, исправить то, что сделал предыдущий адвокат Ефремова, можно только путем пересмотра дела. Иного выхода я не вижу», — заявила она.

В то же самое время адвокат Сергей Ахундзянов считает, что суд должен удостовериться в том, что Ефремов не только раскаялся, но и доказал это своими действиями. Например, наладил отношения с потерпевшей стороной. Пользу принесут и показания людей из окружения заслуженного артиста, включая его духовника, если он у него имеется.

«Не редки по делам бывают и показания священнослужителей о положительных качествах их прихожан и их истинном раскаянии в содеянном, глубоком сожалении и переживании», — рассказал юрист.

Более того, важным доказательством искреннего раскаяния Ефремова могут стать медицинские справки, в которых говорится об астено-невротической реакции или разновидностях невроза. Наличие этих болезней как раз свидетельствует о глубоких переживаниях, пояснил адвокат.

Ранее 5-tv.ru писал, что семья погибшего в «пьяном» ДТП с участием Ефремова не будет оспаривать смягчение приговора актеру, в случае если реальный срок ему заменят на условный. 

Страшное ДТП с участием актера Михаила Ефремова произошло 8 июня в центре Москвы. Актер, находясь в состоянии алкогольного опьянения за рулем своего внедорожника вылетел на встречную полосу и протаранил отечественное авто. От полученных в результате аварии травм водитель-курьер фургона — Сергей Захаров — скончался на утро в больнице.

8 сентября Пресненский суд Москвы признал Ефремова виновным в гибели курьера Сергея Захарова в ДТП и приговорил его к восьми годам лишения свободы в колонии общего режима.

В настоящее время Ефремов находится в московском СИЗО «Водник», где пробудет до вынесения решения по апелляции.

Тема:
ДТП с пьяным Михаилом Ефремовым в Москве
18 сент
Родственники погибшего Захарова не будут оспаривать смягчение приговора Ефремову
18 сент
«Надо меньше болтать»: Пашаев прокомментировал лишение его статуса адвоката
18 сент
Эльман Пашаев лишен адвокатского статуса
18 сент
Ефремову просят заменить срок на условный
17 сент
«Пытается продолжать жить»: психолог о быстрой адаптации Ефремова в СИЗО
17 сент
«Пить надо меньше!» — Михаил Ефремов отправил свое первое письмо из СИЗО
16 сент
Ефремов рассказал, где хочет отбывать наказание
16 сент
Владельцы разбитого в «пьяном» ДТП с Ефремовым авто просят отменить приговор актеру
16 сент
Стало известно содержимое папки Ефремова в суде
15 сент
Появились подробности отношений Михаила Ефремова с актрисой Белоусовой

Читайте также

+11° Атмосферное давление 758 мм рт. ст.
Относительная влажность 76%
75.03
-0.16 88.96
0.33
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 18 сентября, для всех знаков зодиака

Последние новости

22:12
Духовник и медсправки: Адвокаты раскрыли схему освобождения Ефремова
21:54
Хозяйка «мусорной» квартиры верила, что дух утонувшего сына вселился в дочь ее соседки
21:52
«Русалки»: Судзиловская показала, как надо выглядеть в купальнике
21:40
Музею-бункеру под Смольным добавят еще один подземный уровень
21:31
Фото: Анна Седокова вышла замуж третий раз
21:28
После компрометирующего снимка с Семенович Губерниев рассказал о сексе по семь раз в день

Сейчас читают

Таролог рассказала, сколько на самом деле беременностей было у жены Петросяна
«Молимся за него»: Боярская объявила сбор денег для звезды «Убойной силы»
Провинциалка с амбициями: Кто такая Анастасия Шульженко, с которой Тарзан изменил Королевой

Новости Lentainform

Загрузка...

Интересные материалы

Little Big: история группы, фото, новости и Евровидение 2020
Вера Брежнева: личная жизнь, карьера, новости и скандалы
Лера Кудрявцева: семья, карьера, новости, мужья
Сергей Лазарев: биография, новости, тайный ребенок