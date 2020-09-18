Духовник и медсправки: Адвокаты раскрыли схему освобождения Ефремова

Актер Михаил Ефремов сможет избежать реального срока только с помощью пересмотра дела. Об этом заявила адвокат Наталья Моросникова.

По ее словам, в сложившейся ситуации у Ефремова есть только два пути. Первый состоит в том, чтобы добиваться смягчения наказания, запросив условный срок, чем и занимается новый адвокат актера, подавший заявление об обжаловании приговора.

«Однако учитывая то, что суд уже назначил наказание в виде лишения свободы сроком на восемь лет, не считаю, что результат рассмотрения апелляционной жалобы будет успешным», — сказала Моросникова в беседе с MK.RU.

По мнению адвоката, Ефремов может избежать восьми лет колонии, если его новый защитник инициирует пересмотр дела. Для начала следует вернуть дело в прокуратуру, а затем на новое рассмотрение, объяснила юрист. При этом необходимо указать, что Александр Добровинский не имел права представлять интересы семьи погибшего в ДТП Сергея Захарова, так как сначала к нему обратился Ефремов.

«А обращение уже считается консультацией», — пояснила Моросникова.

Она также обратила внимание на тот факт, что у защитника Ефремова Эльмана Пашаева на момент получения адвокатского статуса была непогашенная судимость. Это, по словам юриста, весомый повод, чтобы потребовать пересмотра дела, так как право актера на защиту было нарушено.

«Тот, в свою очередь, должен пояснить суду, что Пашаев ввел его в заблуждение, совершил мошеннические действия», — сообщила адвокат.

Моросникова отметила, что наказание адвокатов за их высказывания в ходе судебного процесса также является поводом для того, чтобы вернуть дело в прокуратуру.

«На мой взгляд, исправить то, что сделал предыдущий адвокат Ефремова, можно только путем пересмотра дела. Иного выхода я не вижу», — заявила она.

В то же самое время адвокат Сергей Ахундзянов считает, что суд должен удостовериться в том, что Ефремов не только раскаялся, но и доказал это своими действиями. Например, наладил отношения с потерпевшей стороной. Пользу принесут и показания людей из окружения заслуженного артиста, включая его духовника, если он у него имеется.

«Не редки по делам бывают и показания священнослужителей о положительных качествах их прихожан и их истинном раскаянии в содеянном, глубоком сожалении и переживании», — рассказал юрист.

Более того, важным доказательством искреннего раскаяния Ефремова могут стать медицинские справки, в которых говорится об астено-невротической реакции или разновидностях невроза. Наличие этих болезней как раз свидетельствует о глубоких переживаниях, пояснил адвокат.

Ранее 5-tv.ru писал, что семья погибшего в «пьяном» ДТП с участием Ефремова не будет оспаривать смягчение приговора актеру, в случае если реальный срок ему заменят на условный.

Страшное ДТП с участием актера Михаила Ефремова произошло 8 июня в центре Москвы. Актер, находясь в состоянии алкогольного опьянения за рулем своего внедорожника вылетел на встречную полосу и протаранил отечественное авто. От полученных в результате аварии травм водитель-курьер фургона — Сергей Захаров — скончался на утро в больнице.

8 сентября Пресненский суд Москвы признал Ефремова виновным в гибели курьера Сергея Захарова в ДТП и приговорил его к восьми годам лишения свободы в колонии общего режима.

В настоящее время Ефремов находится в московском СИЗО «Водник», где пробудет до вынесения решения по апелляции.