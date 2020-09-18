Родственники погибшего Захарова не будут оспаривать смягчение приговора Ефремову
Новый адвокат актера подал апелляционную жалобу в Пресненский суд Москвы с просьбой заменить реальный срок артисту на условный.
Фото: ТАСС / Новодережкин Антон
Семья погибшего в ДТП Сергея Захарова не будет оспаривать смягчение приговора Михаила Ефремову, если такое решение будет принято. Об этом заявил адвокат Александр Добровинский, представлявший в суде интересы потерпевшей стороны.
«Если будет обвинительный приговор, каким бы он ни был, семья с ним согласится. Это было сказано с самого начала, и ничего не изменилось», — сообщил он агентству «Москва24».
Ранее новый адвокат заслуженного артиста РФ обратился в Пресненский суд Москвы с заявлением на обжалование приговора его клиенту. Юрист попросил заменить Ефремову реальный срок на условный.
Страшное ДТП с участием актера Михаилом Ефремовым произошло 8 июня в центре Москвы. Актер, находясь в состоянии алкогольного опьянения за рулем своего внедорожника вылетел на встречную полосу и протаранил отечественное авто. От полученных в результате аварии травм водитель-курьер фургона — Сергей Захаров — скончался на утро в больнице.
8 сентября Пресненский суд Москвы признал Ефремова виновным в гибели курьера Сергея Захарова в ДТП и приговорил его к восьми годам лишения свободы в колонии общего режима.
В настоящее время Ефремов находится в московском СИЗО «Водник», где пробудет до вынесения решения по апелляции.
Ранее 5-tv.ru писал, почему Михаил Ефремов быстро адаптировался в СИЗО.
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