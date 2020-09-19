Список пострадавших детей при выбросе хлора в бассейне в Петербурге

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Василий Заика
Эксклюзив 46

ЧП произошло вечером 18 сентября в одном из фитнес-центров во Фрунзенском районе.

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ / Михаил Терещенко, 5-tv.ru

5-tv.ru публикует список пострадавших детей, которые были госпитализированы с отравлением в результате выброса хлора в бассейне фитнес-центра в Петербурге. В настоящее время в медучреждении находятся пять пациентов в возрасте от семи до 15 лет. Двое из них в состоянии средней тяжести помещены в реанимацию и еще трое с легкой степенью отравления пребывают под наблюдением специалистов:

Антон Ч.;

Олег М.;

Алина А.;

Виктория Д.;

Кирилл Р.

По словам матери пострадавшей девочки, тренеры сразу вывели детей из чаши бассейна после появления запаха хлора. Женщина отмечает, что ребят попросту бросили в раздевалке и не оказали никакой помощи.

«Тренеры свою работу выполнили. Они детей вывели, у нас к ним вообще претензий нет. А вот администрация, медик, которая там должна быть, никто ничего не говорит, никуда не подходит. Скорую вызывал наш папа. Скорую они не вызвали детям. Детей они не вывели, они полчаса ждали родителей с мокрой головой», — сказала Мария Антюфеева.

По факту выброса хлора в бассейне одного из фитнес-центров во Фрунзенском районе Петербурга Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности».

В рамках расследования назначены необходимые экспертизы и произведено изъятие документации. Центр гигиены и эпидемиологии Роспотребнадзора по Петербургу провел отбор проб воды в бассейне.

В результате инцидента пострадали восемь человек. Троих детей медики осмотрели на месте, госпитализация не потребовалась. Пятеро посетителей бассейна в возрасте от семи до 15 лет были доставлены в больницу.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что рассказала медсестра реанимации об отравившемся хлором в бассейне ребенке.

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