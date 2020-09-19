Трамп заявил, что Россия выкрала технологию гиперзвуковых ракет у Обамы

Выступая на предвыборном митинге в штате Миннесота президент США Дональд Трамп в очередной раз заявил о том, что Россия выкрала технологию гиперзвукового оружия, получив информацию о ней от администрации предыдущего американского лидера Барака Обамы.

«Вы знаете, у них есть ракета, супер-пупер-гиперзвуковая, я называю ее супер-пупер. Она в пять раз быстрее обычной ракеты. У нас же есть ракета, которая развивает намного большую скорость. Но Россия получила эту информацию от администрации Обамы, Россия похитила эту информацию. Вы об этом знали, вы знали? Россия получила эту информацию и потом создала ее», — подчеркнул Трамп.

При этом глава государства добавил, что российская ракета все равно быстрее той, что есть в наличии сейчас у США.

Как сообщал ранее 5-tv.ru, в середине мая американский президент сообщил, что его страна изобретает «супер-пупер» ракету, которая будет в 17 раз быстрее, чем какая-либо из созданных в мире. Во время выступления в Миннесоте Трамп вновь заговорил о ней, добавив, что это «самое мощное оружие, известное человечеству». Также он записал себе в заслуги возрождение американской армии до невиданного уровня.