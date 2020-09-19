«Рожайте от слесарей»: жена Петросяна резко ответила хейтерам в сети

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Василий Заика
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Татьяна Брухунова прокомментировал обвинения пользователей в корысти.

«Рожайте от слесарей»: жена Петросяна резко ответила хейтерам в сети

Фото: Instagram @bruhunova

Супруга Евгения Петросяна Татьяна Брухунова на своей странице в Instagram резко ответила хейтерам, обвинившим ее в корыстных побуждениях. 31-летняя жена 75-летнего юмориста отметила, что разного рода слухи и домыслы вокруг ее семьи изрядно поднадоели. Она подчеркнула, что не намерена обсуждать детали личной жизни с подписчиками.

Татьяна Брухунова опровергла домыслы общественности, что наследника Евгению Петросяну выносила суррогатная мать. Жена народного артиста РСФСР призналась, что ей пришлось тщательным образом скрывать беременность.

«Я считаю, что в такой период женщина и ее семья должны находиться в тишине, а не афишировать это положение», — цитирует Татьяну Брухунову Starhit.ru.

Завистницам, которые предположили, что союз со знаменитостью создан ради многомиллионного наследства, уроженка Тулы посоветовала рожать детей от простых работяг.

«Ну, так и рожайте от слесарей. Я-то тут при чем?!» — заявила Татьяна Брухунова.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, кто стал инициатором развода Петросяна и Степаненко.

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