«Рожайте от слесарей»: жена Петросяна резко ответила хейтерам в сети

Супруга Евгения Петросяна Татьяна Брухунова на своей странице в Instagram резко ответила хейтерам, обвинившим ее в корыстных побуждениях. 31-летняя жена 75-летнего юмориста отметила, что разного рода слухи и домыслы вокруг ее семьи изрядно поднадоели. Она подчеркнула, что не намерена обсуждать детали личной жизни с подписчиками.

Татьяна Брухунова опровергла домыслы общественности, что наследника Евгению Петросяну выносила суррогатная мать. Жена народного артиста РСФСР призналась, что ей пришлось тщательным образом скрывать беременность.

«Я считаю, что в такой период женщина и ее семья должны находиться в тишине, а не афишировать это положение», — цитирует Татьяну Брухунову Starhit.ru.

Завистницам, которые предположили, что союз со знаменитостью создан ради многомиллионного наследства, уроженка Тулы посоветовала рожать детей от простых работяг.

«Ну, так и рожайте от слесарей. Я-то тут при чем?!» — заявила Татьяна Брухунова.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, кто стал инициатором развода Петросяна и Степаненко.