Актриса Агата Муцениеце больше не будет играть в спектакле «Авантюристы поневоле» вместе с экс-супругом Павлом Прилучным. Она покинула проект, а на ее роль взяли новую возлюбленную актера, звезду «Папиных дочек» Мирославу Карпович, пишет сайт KP.RU.

Продюсер постановки Виталий Гершинков винит во всем саму Муцениеце, якобы та не могла совмещать выступления с другой работой. По его словам, она сама выбрала на свое место Мирославу Карпович, хотя никто из фанатов в это не верит.

Но Гершинков в истории громкого развода Прилучного и Муцениеце явно стоит на стороне мужчины.

«Агата ловко выскочила, так как, судя по всему, не знала, как ей теперь играть с ребятами, которые знают, что большая часть того, что она про Пашу говорит, неправда», — пристыдил он актрису.

Помимо прочего, Гершинков назвал некомпетентной менеджера Агаты, будто бы та не передала на утверждение актрисе график спектаклей.

Менеджер Мариам Андреевская на это отреагировала с юмором.

«Значит, хорошо работаю, раз так раздражаю, — ответила на оскорбления в свой адрес Андреевская. — Грустно, что в театральной сфере могут себе позволить работать люди с низкой компетенцией и моральными устоями».

Она заявила, что график вообще не передали им с Агатой на утверждение. По ее версии, Гершинков просто перекладывает свои промахи на плечи других. Стало известно, что из спектакля уходят и другие актеры — Раиса Рязанова, Александр и Ирина Моховы. Все они близко дружат с Агатой.

Актриса Мирослава Карпович заменит Муцениеце, но с плакатов портрет последней не убирают. Дело в том, что билеты на экс-супругов продавались куда лучше, чем на спектакль актера с «разлучницей».

Похожая ситуация между Прилучным и Муцениеце случилась чуть раньше. Актриса внезапно узнала, что ее персонажа убрали из сценария второго сезона сериала «В клетке». Там бывшие муж с женой должны были играть вместе. Актриса была поражена, а организаторы сослались на ее отказ подписывать договор, пишет «Экспресс газета».

Ранее 5-tv.ru писал, что Агата Муцениеце назвала новую пассию Прилучного «особью женского пола». В ответ Карпович выложила фото с намеком на свой статус разлучницы.