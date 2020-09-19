«Это было неизбежно»: психолог рассказала, почему Тарзан изменяет Королевой

Скандал вокруг некогда примерной пары Наташи Королевой и Сергей Глушко (Тарзана) стал главной темой для обсуждения в российском шоу-бизнесе последней недели. Завязкой стала вечеринка мужа с некими гостьями во время отъезда жены, после которой пропали бриллианты хозяйки дома, а кульминацией — обнародованная переписка шоумена с молодой любовницей. Тарзан уже подтвердил измену на камеру, и супруга без колебаний простила любимого.

Психолог Ольга Хохлова в беседе с KP.RU объяснила, почему в идеальных отношениях звезд произошла такая банальная и гнусная ситуация. Специалист уверена, что измена шоумена была неизбежна.

«Через 15-17 лет брака любовь умирает, и, если ничего не предпринимать, появляется естественная потребность в эмоциях на стороне», — пояснила Хохлова.

В том, что супруг пошел налево психолог косвенно обвинила саму Наталью. Она подчеркнула, что звезда слишком пеклась о Тарзане, оберегала и защищала его как ребенка.

«Для мужа, конечно, нужно оставаться любовницей, хороших девочек мужчины не любят. Правильная перфекционистка — это мамочка, а с мамой секса не хочется, и мужчина идет икать его на стороне», — объяснила эксперт в семейных вопросах.

Но и вины стриптизера в случившемся Ольга Хохлова отрицать, естественно, не стала. Она заявила, что жена перестала быть ценностью для Сергея Глушко, что бы он ей ни говорил.

Психолог также подчеркнула, что в сложившейся ситуации Королева совершает большую ошибку, прощая супруга, ведь при этом она начинает падать в глазах мужчины.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что актриса Анастасия Шульженко решилась на обнародование доказательств своей интимной связи с Сергеем Глушко, однако это может грозить ей тюремным сроком.