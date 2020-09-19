Мать девочки, пострадавшей в результате выброса хлора в бассейне фитнес-клуба Петербурга, рассказала об обстоятельствах ЧП.

В интервью 5-tv.ru Мария Антюфеева отметила, что инцидент произошел около 17.30 в пятницу, 18 сентября. За несколько минут до выброса химикатов в бассейне находилось достаточное количество народа, однако пострадали лишь дети, плывшие по второй дорожке. В какой-то момент у ребят начались проблемы с дыханием, в результате чего они массово начали кашлять.

«Тренер подумал, что они балуются, сначала он не почувствовал запах. Он подошел к другому тренеру. Стали выяснять, что может быть произошел выброс хлора. Срочно наш тренер Александр эвакуировал детей из бассейна, вывел их, отвел в сауну погреться», — рассказала мама ребенка.

Женщина сообщила, что в теплом помещении те, кто надышался парами хлора, стали закашливаться еще сильнее. Всех немедленно вывели в раздевалки. Однако несмотря на симптоматику отравления никто из административного персонала спортивного комплекса не вызвал скорую помощь. Не оказалось на месте и медицинского работника, который мог бы осмотреть детей.

«Нам повезло, потому что с нами был папа моей дочки. Он помог ей переодеться, посушиться и вызвал скорую. Александр же помогал тем детям, к которым никто не пришел. Нам помогали только тренеры по плаванию, никто из администрации к детям не подошел», — еще раз подчеркнула Мария Антюфеева.

Мать пострадавшей рассказала, что в настоящее время жизни и здоровью ее дочери ничто не угрожает. Однако врачи рекомендовали оставаться в больнице еще несколько дней, чтобы принять экстренные меры, в случае проявления побочных эффектов.

«Ей было больно глубоко вздохнуть, поэтому нам сказали на четыре дня остаться в отделении. В связи с отравлением хлором у детей может образоваться пневмония, как нам объяснили врачи. Когда мы поступили, одну девочку, которая плыла по дорожке быстрее всех и дольше находилась, видимо, у этой трубы, где выходила вода, ее сразу отправили в реанимацию. С нами были два мальчика семь-восемь лет и 15 лет. И одного из мальчиков после рентгена тоже отправили в палату интенсивной терапии», — подытожила женщина.

В настоящее время деятельность фитнес-клуба, расположенного на улице Ярослава Гашека, прекращена по решению Роспотребнадзора. Проводится санитарно-эпидемиологическое расследование обстоятельств и причин возникновения чрезвычайной ситуации техногенного характера с привлечением петербургского Центра гигиены и эпидемиологии.

«В связи с выявленными многочисленными нарушениями санитарно-эпидемиологического законодательства с целью предотвращения непосредственной угрозы жизни или здоровью людей в отношении ИП Фурсов А. В. (владелец фитнес-клуба — Прим. ред.) составлен протокол о временном запрете деятельности с 19 сентября», — заявила пресс-секретарь управления Роспотребнадзора по Санкт-Петербургу Елизавета Скорынина.

Материалы дела в ближайшее время будут переданы во Фрунзенский районный суд Петербурга для вынесения решения.

Ранее 5-tv.ru публиковал список пострадавших при выбросе хлора в бассейне Санкт-Петербурга.