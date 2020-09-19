Звезда Comedy Club раскрыл истинное отношение Харламова к голой Асмус в фильме «Текст»

Комик Зураб Матуа, долгое время проработавший с Гариком Харламовым на одной площадке в Comedy Club, раскрыл истинную причину его разрыва с Кристиной Асмус.

В эфире YouTube-шоу «50 вопросов» ведущий затронул «горячую» тему — фильм «Текст» и постельные сцены с актрисой, якобы повлекшие за собой развод с Харламовым. Как известно, по сей день эта версия не дает покоя фанатам. Для большинства звезда — «женщина с низкой социальной ответственностью», а ее супруг — «бедный» и «несчастный».

Комментируя эту теорию, Матуа с улыбкой заявил, что это не более чем миф. Оказалось, в тусовке Comedy Club никто и никогда не осуждал Кристину за решение сняться обнаженной в фильме режиссера Клима Шипенко. И Гарик Харламов, в частности, абсолютно адекватно отнесся к новому амплуа своей супруги, передает «Дни.ру».

«Постельные сцены — это дело каждого человека. Я к Кристинке очень классно отношусь. Она — моя подруга. Харлашка — наш братан, Кристинка — наша сестричка. Тот, кто снял текст — наш кум. Все классно!» — подчеркнул Зураб.

В заключение он лишь добавил, что отношения селебрити испортились задолго до того, как Асмус согласилась на «роковую» роль.

Instagram @asmuskristina

О намерении развестись Гарик Харламов и Кристина Асмус официально сообщили 22 июня. Роман влюбленных завязался почти десять лет назад. Поженились актриса и юморист в 2013 году. В счастливом браке у четы родилась дочь Анастасия.

Объясняя причину разрыва, Асмус заметила, что это решение не спонтанное, а давно спланированное. Звезда уверяла, что расстаться с любимым решила еще около года назад. Однако подчеркнула, что будет продолжать общаться с ним ради наследницы.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что жена комика из Comedy Club неожиданно проговорилась о чувствах Гарика Харламова после расставания с Кристиной Асмус.