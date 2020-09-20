Локдаун Старого света: какие шансы у Европы пережить вторую волну COVID-19

Вторая волна коронавируса все-таки случилась. Зараженных больше с каждым днем. Причем настолько, что весенние ужасы, теперь начинают казаться лишь грустной прелюдией к настоящему кошмару.

Но! Все это происходит — там! В Европе. Сразу несколько государств, среди которых Испания, Франция и Италия, сообщили о резком росте случаев заражения. В Швеции вообще зарегистрирован самый высокий уровень ежедневных смертей за последние 150 лет.

Вот французские показатели. В понедельник там был установлен антирекорд последних пяти месяцев — за один день заболело более двадцати трех тысяч человек, а уже в пятницу в три раза выросла смертность. Похожая ситуация в Испании. Вот этот график, который стремится вверх. 14 сентября — более 27 тысяч. И тоже резкий рост умерших.

А Израиль, первые в мире, объявил второй по счету полный локдаун, страна уходит на очередной карантин. Но спасет ли это Старый свет. Честно скажем — шансов мало.

Виталий Чащухин разбирался, где европейские власти допустили роковую ошибку, и к чему она может привести?

Полгода спустя — она возвращается, если вообще уходила. Очередная волна коронавируса накрывает Старый Свет, но до многих, таких свободолюбивых, европейцев все никак не доходит.

«Это ограничение прав на свободу. Ложь по коронавирусу, это все искусственно сделанные вещи, которые повлияют на экономику, будущее наших детей, это неправильно. Мы здесь, чтобы хоть что-то предпринять».

«Так вы тот самый ковид-идиот, как называют вас некоторые политики?»

«Да. Именно он!»

Бастуют везде: от центра Берлина до греческих островов.

«После постановления греческого правительства все дети пошли в школу в масках и находятся в течение всего учебного процесса в масках. Многие родители в Греции, в том числе и я, восприняли это решение негативно. И 6 сентября прошли акции протеста по всей стране», — заявляет жительница города Катерини Юлия Тимошихина.

Правительства призывают не слушать ковид-диссидентов и доверять только Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), хотя именно ее словам сейчас так не хочется верить.

«Еженедельные случаи заболевания в настоящее время превысили те, о которых сообщалось, когда пандемия впервые достигла своего пика в Европе в марте», — рассказывает директор европейского регионального бюро ВОЗ Ханс Клюге.

Но сопротивляться стремительно ухудшающемуся положению, похоже, бесполезно. Не вирус, так полицейский — уж кто-то из них наверняка догонит. Пара-тройка ударов дубинкой. Видимо, в качестве профилактики коронавируса, по-европейски.

Вспышки одна за другой. И те же полицейские скандально разогнали в Берлине вечеринку на 300 человек, которые слишком рано расслабились.

Под новый Lockdown попадают уже даже не отдельные заведения, города и провинции, — к закрытию опять готовятся целые страны:

— в трехнедельную самоизоляцию ушел весь Израиль: прекращают работу учебные заведения и торговые центры,

— Франция от Парижа до Лиона: почти полсотни регионов объявлены «красной зоной»,

— в Германии всего за неделю число инфицированных больше, чем за весь прошлый март. В Гамбурге разыскивают 600 потенциально зараженных посетителей бара «Черная кошка». Еще вчера здесь было людно, а теперь — пугающая пустота.

— Испания пожинает плоды туристического сезона: проще сказать, что тут по-прежнему разрешено, чем перечислить весь список новых ограничений с обязательным ношением масок на пляжах Канарских островов, Андалусии и Галисии.

— Чехия вообще превратилась в само воплощение зла, от которого отгораживаются соседи: Бельгия, Швейцария, Германия пока просто повысили к ней карантинные требования, а Дания, чтобы уж наверняка — включила в число стран повышенного риска и ограничила для чехов въезд;

— на месяц решила закрыть свои границы Венгрия;

— к худшему развитию событий готовится Великобритания.

Борис Джонсон как будто неспроста принарядился: в защитной каске и в ярком сигнальном жилете британский премьер, и сам переболевший весной COVID-19, делает поистине «штормовое предупреждение».

Временное летнее перемирие в борьбе с короной заканчивается. Передохнули и хватит: вместо пенных вечеринок и жаркого солнца на европейском горизонте вновь закат. И снова он приходит с южной стороны: испанцы в ожидании большого горя.

Жители Италии с ужасом вспоминают, как эта новая до конца не изученная болезнь уносила десятки тысяч жизней.

Мир действительно уже не такой, как прежде: особенно это ощущается в кое-как оживших аэропортах.

Повсюду дезинфекторы, ручная кладь к провозу запрещена, весь полет придется провести все в той же маске. Снять ее вновь позволят разве что в такси, которые тоже переоборудовали на злобу дня. Таблички с надписью «COVID-19» стали такими же постоянными, как те, что указывают на сам nерминал. Соблюдение дистанции сошло на нет, внутрь запускают группами и строго по билетам.

«Ираклион! Так, проходи. Стой! Куда! Билет давай!»

И все же регулярные рейсы возобновили, а это значит, что программы эвакуации граждан подходят к своему логическому завершению. Дальнейшие путешествия исключительно на свой страх и риск. Впрочем, для многих летние каникулы благодаря этому вылились в настоящее приключение — Вячеслав Ильин из Воронежа умудрился целый месяц провести в США. Сначала через Беларусь, как будто бы отправляясь на лечение, потом через Турцию, где в какой-то момент не стало почти никаких ограничений.

Для столичных аэропортов России на излете отпускного сезона привычным стало встречать и провожать именно турецкие рейсы. Почти все лето — это было единственным тайным и одновременно явным для всех воздушным мостом с остальным миром. Но контроль после возвращения на Родину еще никто не отменял и к этому нужно быть как минимум готовым.

«Люди недовольны, вот стоим здесь 1,5 часа. Вот за 1,5 часа два метра прошли. Что это такое вообще?» — возмущается в очереди на тест на COVID в Шереметьево недовольный Заур Бабаев.

«Чем это закончится, что нас ждет на втором этаже — мы не знаем», — добавляет Андрей Хрипушин.

Отрицательный тест на COVID-19 прямо в аэропорту становится чем-то обязательным, как проверка документов на паспортном контроле. И от того, насколько он тщательно будет проведен, напрямую зависит жизнь людей.

«Карантинные меры по-любому надо соблюдать, независимо от того, что ты улетал или прилетал. Как бы это на совести каждого гражданина, каждого пассажира, каждого человека идет», — считает начальник территориального отдела управления Роспотребнадзора по Московской области на транспорте в аэропорту «Шереметьево» Сергей Калинин.

Хорошо иметь ко всему прочему устойчивые антитела, а значит, иммунитет, еще лучше — заполучить, наконец, долгожданную вакцину, которая и должна положить конец этому величайшему кризису со времен второй мировой. И социальному. И экономическому. Оздоровиться по полной пока никому так и не удалось: ни успокоительными обещаниями, ни денежными вливаниями.

«Могу сказать, что экономика Германии и Европы не выдержит второй локдаун. И это касается не только европейской и немецкой национальной экономики, а и глобальной», — говорит экономист Михаэль Мрос.

Спасительную для всех вакцину не первый месяц обещают и американцы, и швейцарские ученые, работа кипит в лабораториях Великобритании и Германии. Но громкие анонсы западных вирусологов обернулись не менее громкими провалами и докладами о побочных эффектах во время испытаний на добровольцах

В России, тем временем уже идет третий — самый массовый этап исследования отечественной вакцины «Спутник V», той самой — долгожданной, первой в мире.

«Кроме того следует отметить, что нашим отечественным школам удалось разработать не одну вакцину, а сразу несколько вакцин, некоторые из них находятся на стадии исследования, некоторые готовятся к этому. Причем это инновационные вакцины», — поясняет заведующий кафедрой клинической фармакологии Ярославского государственного медуниверситета Александр Хохлов.

И до тех пор, пока сложные и довольно длительные испытания не завершатся, нужно лишь не сопротивляться простым правилам, которые за полгода с момента объявления пандемии должны были войти в привычку.

«Это ведь так просто», — пишет берлинский пекарь в своем Instagram, надевая маску даже на буханку хлеба и прекращая обслуживание всех, кто придет в его магазинчик без средств защиты.

Возможно, иногда это и правда выглядит избыточно: одна провинциальная немецкая футбольная команда, строго следуя санитарным предписаниям — соблюдать дистанцию — проиграла сопернику со счетом 37:0. Но это ли не пример избегания лишних контактов — в итоге в свою же пользу.