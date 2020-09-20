Путин наградил создателя гиперзвукового блока «Авангард» орденом Андрея Первозванного
Герберт Ефремов более сорока лет создавал самые современные системы оружия.
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Фото, видео: РИА Новости / Михаил Климентьев; 5-tv.ru
И еще одна награда на этой неделе нашла своего героя. Владимир Путин подписал указ о награждении Герберта Ефремова, почетного генерального директора НПО «Машиностроения», конструктора ракетной и космической техники орденом Святого апостола Андрея Первозванного.
В субботу, в день оружейника, у президента и ученого состоялся разговор по видеосвязи. Герберт Ефремов — уникальный человек. Он стал Героем труда и в СССР, и в России. Выпускник легендарного ленинградского Военмеха он более сорока лет создавал самые современные системы оружия. Именно Ефремов придумал и воплотил в жизнь ставший уже знаменитым «Авангард» с маневрирующим гиперзвуковым блоком. Его скорость в 27 раз превышает скорость звука. «Авангард» — это не просто новая система, это фактически новый вид стратегического оружия. Это достижение по праву можно сравнить с покорением космоса.
«Результаты Вашей работы трудно переоценить. Вы не просто стояли у истоков этой технологической идеи, а именно Вы являетесь ее автором. В современных условиях для нашей страны воплощение Вашей идеи, без всякого сомнения, сопоставимо с реализацией Советским Союзом ядерного и ракетного проектов, которые осуществили выдающиеся советские ученые Курчатов и Королев. Сегодня для нас это то же самое, Ваша работа», — подчеркнул президент во время видеоконференции с Гербертом Ефремовым.
«Спасибо огромное, я думаю, можем передать всему нашему трудовому коллективу, всем нашим смежникам по корпорации, по кооперации Ваши поздравления. Я чрезвычайно тронут этим», — поблагодарил ученый.
Самое удивительное, что работы над «Авангардом» начались еще в ранних двухтысячных. Тогда страна еще не оправилась от лихих девяностых. Предприятия военно-промышленного комплекса штамповали тазы и лопаты. А в армии царила откровенная разруха. Но именно тогда, несмотря на все эти проблемы были сделаны первые шаги в создании технологии будущего. И уже сейчас полк ракет стратегического назначения, оснащенный системой «Авангард», несет боевое дежурство.
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