Путин наградил создателя гиперзвукового блока «Авангард» орденом Андрея Первозванного

Эфирная новость 38

Герберт Ефремов более сорока лет создавал самые современные системы оружия.

Закрыть

Смотрите также:

Фото, видео: РИА Новости / Михаил Климентьев; 5-tv.ru

И еще одна награда на этой неделе нашла своего героя. Владимир Путин подписал указ о награждении Герберта Ефремова, почетного генерального директора НПО «Машиностроения», конструктора ракетной и космической техники орденом Святого апостола Андрея Первозванного.

В субботу, в день оружейника, у президента и ученого состоялся разговор по видеосвязи. Герберт Ефремов — уникальный человек. Он стал Героем труда и в СССР, и в России. Выпускник легендарного ленинградского Военмеха он более сорока лет создавал самые современные системы оружия. Именно Ефремов придумал и воплотил в жизнь ставший уже знаменитым «Авангард» с маневрирующим гиперзвуковым блоком. Его скорость в 27 раз превышает скорость звука. «Авангард» — это не просто новая система, это фактически новый вид стратегического оружия. Это достижение по праву можно сравнить с покорением космоса.

«Результаты Вашей работы трудно переоценить. Вы не просто стояли у истоков этой технологической идеи, а именно Вы являетесь ее автором. В современных условиях для нашей страны воплощение Вашей идеи, без всякого сомнения, сопоставимо с реализацией Советским Союзом ядерного и ракетного проектов, которые осуществили выдающиеся советские ученые Курчатов и Королев. Сегодня для нас это то же самое, Ваша работа», — подчеркнул президент во время видеоконференции с Гербертом Ефремовым.

«Спасибо огромное, я думаю, можем передать всему нашему трудовому коллективу, всем нашим смежникам по корпорации, по кооперации Ваши поздравления. Я чрезвычайно тронут этим», — поблагодарил ученый.

Самое удивительное, что работы над «Авангардом» начались еще в ранних двухтысячных. Тогда страна еще не оправилась от лихих девяностых. Предприятия военно-промышленного комплекса штамповали тазы и лопаты. А в армии царила откровенная разруха. Но именно тогда, несмотря на все эти проблемы были сделаны первые шаги в создании технологии будущего. И уже сейчас полк ракет стратегического назначения, оснащенный системой «Авангард», несет боевое дежурство.

+5° Атмосферное давление 763 мм рт. ст.
Относительная влажность 81%
75.03
-0.16 88.96
0.33
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 20 сентября, для всех знаков зодиака

Последние новости

5:52
Выиграл по приколу: в США шерифом может стать трансженщина и сатанистка
5:25
Что принесет России победа Байдена на президентских выборах
5:04
Путин наградил создателя гиперзвукового блока «Авангард» орденом Андрея Первозванного
4:46
Локдаун Старого света: какие шансы у Европы пережить вторую волну COVID-19
4:24
«Родители узнали только на следующий день»: Седокова раскрыла детали тайной свадьбы
4:07
«Тоже, что ли, с мужем развестись»: Лолита в полупрозрачном комбинезоне показала стройную фигуру

Сейчас читают

🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 20 сентября, для всех знаков зодиака
«Молимся за него»: Боярская объявила сбор денег для звезды «Убойной силы»
Метеоролог рассказал, какой будет грядущая зима 2020/21

Новости Lentainform

Загрузка...

Интересные материалы

Little Big: история группы, фото, новости и Евровидение 2020
Вера Брежнева: личная жизнь, карьера, новости и скандалы
Лера Кудрявцева: семья, карьера, новости, мужья
Сергей Лазарев: биография, новости, тайный ребенок