Назван размер пенсии популярных телеведущих в России

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Татьяна Меркер
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Выход на заслуженный отдых не избавил их от желания радовать своих зрителей в любимых передачах.

Назван размер пенсии популярных телеведущих в России

Фото: ТАСС / Геодакян Артем; Известия / Александр Казаков; РИА Новости / Владимир Родионов

Эти лица знакомы каждому жителю страны, шоу с их участием многие годы бьют рейтинги телевидения, но мало кто знает, какую пенсию от государства получают звезды любимых телепередач за свое участие в них.

Ведущий программы «Кто хочет стать миллионером?» помогает другим быстро разбогатеть, а сам не жалуется на выплаты в размере 33 тысяч рублей. Пенсию 60-летний Дибров оформил только этой осенью, до этого у него умерла мать и случился инсульт, заниматься документами было некогда, сообщил KP.RU.

Главный знаток природы и животных всего мира Николай Дроздов получает пенсию в размере 30 тысяч рублей. В свои 83 года он продолжает активно сниматься, возит экскурсии в другие страны и читает лекции.

Главная сваха страны Лариса Гузеева, помимо зарплаты на ТВ, получает еще 55 тысяч от государства, из которых 30 тысяч ей полагается за звание заслуженной артистки России.

Такую же надбавку, только за «народного» получает и бессменный ведущий «Поля чудес». Пенсия плюс надбавка вырисовываются ему в 53 тысячи рублей ежемесячно.

Похвастаться приличной пенсией может и народный артист Юрий Стоянов – ведущий «Стоянов шоу». Две надбавки и основная выплата складываются в 62 тысячи рублей.

Более скромные выплаты получают ведущие без крупных званий и титулов, но не менее любимые зрителями. Так, коллега Гузеевой — Роза Сябитова получает лишь 14 тысяч, ведущая «Аншлага» Регина Дубовицкая 16 тысяч.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, сколько зарабатывают юмористы Павел Воля и Гарик Харламов.

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