«Чистый секс!» — Пугачева повторила эротичную сцену Шэрон Стоун из «Основного инстинкта»
71-летняя певица одним ловким движением ноги заставила сердца фанатов биться сбиться с ритма.
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Фото, видео: Instagram @maxgalkinru; ТАСС / Прокофьев Вячеслав
Звезда отечественной эстрады Алла Пугачева в свои 71 продолжает покорять сердца фанатов не только исполнительским талантом, но и невероятной женственностью и обаянием. Несмотря на возраст, она нисколько не боится быть раскованной и даже дерзкой. Тем более, что рядом с ней — молодой избранник.
Несколько минут назад супруг примадонны — юморист Максим Галкин — выложил в Instagram неожиданное видео. В кадре: очаровательная Пугачева в элегантном платье с эротичным разрезом стоит возле большой колонны.
«Какая красотка, а!» — обращается к ней артист.
«Отхватил себе Жар-Птицу?» — иронично отвечает на это Алла.
И вдруг! Повторяет ту самую легендарную сцену Шэрон Стоун из фильма «Основной инстинкт».
Ловкое движение ножкой «туда и обратно» свело с ума поклонников Пугачевой. В комментариях под постом они писали любимице стихи с признаниями в любви и отмечали: эта женщина по-настоящему великая.
«Обалдеть! Прекрасна, как всегда!»
«Господи, я даже забыла, как дышать!»
«Алла Борисовна — наша любовь навеки!»
«Это круче, чем Шэрон Стоун! Это — чистый секс!»
«Просто экстаз!» — писали фолловеры в соцсети.
Ранее 5-tv.ru показал, какое секси-платье Алла Пугачева подобрала себе на празднование дня рождения близнецов Гарри и Лизы.
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