Эльман Пашаев объяснил, почему «провалил» дело Михаила Ефремова

Бывший адвокат Михаила Ефремова Эльман Пашаев признался, почему «провалил» громкое дело о смертельном ДТП при участии актера.

В интервью федеральному каналу юрист утверждал: за десять лет адвокатской практики ни один его клиент, виновный в ДТП, не сел за решетку. В том числе и те люди, которые в момент ЧП находились в состоянии алкогольного опьянения. Выяснилось, что однажды Пашаеву удалось виртуозно «отмазать» от тюрьмы клиента, отправившего на «тот свет» аж двоих человек!

Эти факты якобы стали решающими при выборе правозащитника для заслуженного артиста РФ.

«Позвонили, попросили — сказали, нужна твоя помощь. Сначала один человек звонил, потом вышли на моего близкого. Он сказал, что очень нужна твоя помощь. Эти люди меня давно знают», — рассказал Эльман.

По его словам, не было бы проблем и в деле Ефремова, если бы не одно большое «но»: слишком большой ажиотаж вокруг ситуации. Как со стороны СМИ, так и со стороны общественности.

Пашаев признался, что серьезным препятствием в урегулировании вопроса стала и жесткая позиция потерпевших, отказавшихся брать «отступные» за покойного родственника — курьера Сергея Захарова.

«Мы поняли, что столкнулись не с обычными потерпевшими. Своих помощников отправил я в деревню, где живут мама, родственники, дети. Два или три раза они даже ночевали там. Они живут в Рязани, я вышел в городе на уважаемых людей, я договаривался, чтобы переговорили», — вспоминал юрист.

Несмотря на все усилия, сделка не состоялась. Сегодня Пашаев придерживается позиции, что по факту в случае с ДТП на исход дела не может повлиять никто. Даже самый именитый адвокат. Если пострадавший или его родственники не простят подсудимого.

«ДТП — это специфическое преступление. Здесь судьба обвиняемого зависит исключительно от потерпевшего или потерпевших. Исключительно», — подытожил бывший адвокат Михаила Ефремова.

ТАСС / Пресс служба Таганского суда

Жуткое ДТП при участии Михаила Ефремова произошло 8 июня в центре Москвы. Будучи в состоянии алкогольного опьянения актер за рулем Jeep протаранил автомобиль Lada, двигавшийся по встречной полосе. В результате полученных от столкновения травм водитель отечественной машины скончался в больнице.

8 сентября Пресненский суд Москвы вынес Ефремову обвинительный вердикт. Актера приговорили к восьми годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима.

Новый правозащитник Ефремова подал апелляцию в связи с несогласием с приговором. В настоящее время актер находится в СИЗО «Водник» и пробудет там до вынесения решения по рассмотренной жалобе.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что родственники погибшего Сергея Захарова не будут оспаривать смягчение приговора Михаила Ефремову.